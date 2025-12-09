https://ria.ru/20251209/lukashenko-2060780292.html
Лукашенко призвал усилить оборону на фоне милитаризации Запада
Лукашенко призвал усилить оборону на фоне милитаризации Запада - РИА Новости, 09.12.2025
Лукашенко призвал усилить оборону на фоне милитаризации Запада
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности заявил, что на фоне милитаризации западных стран необходимо актуализировать оборонные... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T12:17:00+03:00
2025-12-09T12:17:00+03:00
2025-12-09T12:17:00+03:00
белоруссия
в мире
россия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044358032_0:0:2822:1587_1920x0_80_0_0_751000ecaa2da28ac164457a5d2f799b.jpg
https://ria.ru/20251127/lukashenko-2058022731.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044358032_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4cc1a12074e732580aae3a2b7c1aaa20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире, россия, александр лукашенко
Белоруссия, В мире, Россия, Александр Лукашенко
Лукашенко призвал усилить оборону на фоне милитаризации Запада
Лукашенко призвал усилить оборонные действия на фоне милитаризации Запада