Лукашенко призвал усилить оборону на фоне милитаризации Запада - РИА Новости, 09.12.2025
12:17 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/lukashenko-2060780292.html
Лукашенко призвал усилить оборону на фоне милитаризации Запада
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности заявил, что на фоне милитаризации западных стран необходимо актуализировать оборонные... РИА Новости, 09.12.2025
белоруссия, в мире, россия, александр лукашенко
Белоруссия, В мире, Россия, Александр Лукашенко
Лукашенко призвал усилить оборону на фоне милитаризации Запада

Лукашенко призвал усилить оборонные действия на фоне милитаризации Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 9 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности заявил, что на фоне милитаризации западных стран необходимо актуализировать оборонные действия.
"Нам надо актуализировать наши оборонные действия для того, чтобы все видели, что мы готовы защищать каждый клочок нашей земли", - приводит агентство Белта слова главы государства.
Лукашенко отметил, что военной безопасности и обороне государства уделяется большое внимание, и это особенно актуально с учетом обстановки в мире и милитаризации Запада.
"Мы не можем не видеть эту самую мобилизацию и милитаризацию… Не станут эти страны просто так тратить огромные деньги на, как они говорят, противостояние России и Беларуси. Мы ни на кого не собираемся нападать. Нам всего достаточно", - подчеркнул он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Лукашенко заявил, что не намерен быть посредником на переговорах по Украине
27 ноября, 13:47
 
БелоруссияВ миреРоссияАлександр Лукашенко
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала