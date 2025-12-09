Лукашенко оценил роль Трампа в переговорах по урегулированию на Украине

МИНСК, 9 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко Лукашенко положительно оценил роль президента США Дональда Трампа в переговорном процессе по урегулированию по Украине, завив, что тот молодец.
"Как бы тут ни пытались принизить роль Трампа, он молодец в этом плане. Вчерашние его заявления мимо народа не пройдут. Он хочет остановить войну, как он говорит, для того, чтобы не гибли люди. Можно вокруг этого куролесить и говорить что угодно. Но что скажешь против того, что делают сегодня американцы?" - приводит агентство Белта слова главы белорусского государства.
Трамп в понедельник заявил, что Соединенные Штаты стремятся к урегулированию конфликта на Украине из гуманных соображений.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.