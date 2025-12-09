Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко оценил роль Трампа в переговорах по урегулированию на Украине - РИА Новости, 09.12.2025
12:12 09.12.2025 (обновлено: 16:26 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/lukashenko-2060779349.html
Лукашенко оценил роль Трампа в переговорах по урегулированию на Украине
Лукашенко оценил роль Трампа в переговорах по урегулированию на Украине - РИА Новости, 09.12.2025
Лукашенко оценил роль Трампа в переговорах по урегулированию на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Лукашенко положительно оценил роль президента США Дональда Трампа в переговорном процессе по урегулированию по Украине, РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T12:12:00+03:00
2025-12-09T16:26:00+03:00
в мире
украина
мирный план сша по украине
белоруссия
сша
дональд трамп
александр лукашенко
украина
белоруссия
сша
в мире, украина, мирный план сша по украине, белоруссия, сша, дональд трамп, александр лукашенко
В мире, Украина, Мирный план США по Украине, Белоруссия, США, Дональд Трамп, Александр Лукашенко
Лукашенко оценил роль Трампа в переговорах по урегулированию на Украине

Лукашенко: как бы ни пытались принизить роль Трампа в переговорах, он молодец

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе в Бишкеке
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
МИНСК, 9 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко Лукашенко положительно оценил роль президента США Дональда Трампа в переговорном процессе по урегулированию по Украине, завив, что тот молодец.
"Как бы тут ни пытались принизить роль Трампа, он молодец в этом плане. Вчерашние его заявления мимо народа не пройдут. Он хочет остановить войну, как он говорит, для того, чтобы не гибли люди. Можно вокруг этого куролесить и говорить что угодно. Но что скажешь против того, что делают сегодня американцы?" - приводит агентство Белта слова главы белорусского государства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Лукашенко задумался, посещают ли западные политики психиатра
Вчера, 13:20
Трамп в понедельник заявил, что Соединенные Штаты стремятся к урегулированию конфликта на Украине из гуманных соображений.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Лукашенко заявил, что не намерен быть посредником на переговорах по Украине
27 ноября, 13:47
 
В миреУкраинаМирный план США по УкраинеБелоруссияСШАДональд ТрампАлександр Лукашенко
 
 
