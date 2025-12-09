Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии установили оператора беспилотника, залетевшего из Литвы - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 09.12.2025 (обновлено: 18:13 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/litva-2060872876.html
В Белоруссии установили оператора беспилотника, залетевшего из Литвы
В Белоруссии установили оператора беспилотника, залетевшего из Литвы - РИА Новости, 09.12.2025
В Белоруссии установили оператора беспилотника, залетевшего из Литвы
Правоохранительные органы установили оператора залетевшего с литовской стороны в ноябре беспилотника, сообщил госсекретарь белорусского Совбеза Александр... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T16:39:00+03:00
2025-12-09T18:13:00+03:00
в мире
белоруссия
литва
гродно
александр вольфович
совет безопасности белоруссии
мид белоруссии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058971846_32:0:1248:684_1920x0_80_0_0_f494d16be6467c6afa0dc881a908a03e.jpg
https://ria.ru/20251209/belorussiya-2060869157.html
https://ria.ru/20251207/es-2060457978.html
белоруссия
литва
гродно
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058971846_176:0:1104:696_1920x0_80_0_0_8cdd8a78206d8fbed6597c8a0a4b4671.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, литва, гродно, александр вольфович, совет безопасности белоруссии, мид белоруссии
В мире, Белоруссия, Литва, Гродно, Александр Вольфович, Совет Безопасности Белоруссии, МИД Белоруссии
В Белоруссии установили оператора беспилотника, залетевшего из Литвы

Вольфович: Минск установил оператора упавшего в Гродно БПЛА и ведет его розыск

© Фото : МВД Беларуси/TelegramДрон, упавший в Гродно
Дрон, упавший в Гродно - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : МВД Беларуси/Telegram
Дрон, упавший в Гродно. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 9 дек — РИА Новости. Правоохранительные органы установили оператора залетевшего с литовской стороны в ноябре беспилотника, сообщил госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович.
"Человек, который запускал беспилотник, он также вскрыт по камерам. Идет поиск этого оператора, скажем так, беспилотного летательного средства", — сказал он в интервью телеканалу "Первый информационный".
Проспект Независимости и площадь Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Белоруссии рассказали, почему не стали раздувать скандал с литовским БПЛА
Вчера, 16:29
Вольфович рассказал, что после обнаружения беспилотника президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу просто провести детальное расследование этого инцидента.
"Да, траектория, которая заложена в мозги этого беспилотного летательного аппарата, она была четко вскрыта. Беспилотник залетел с территории Литвы", - сообщил госсекретарь белорусского совбеза.
По его словам, инцидент однозначно является провокацией литовской стороны, которая, вместо того, чтобы урегулировать ситуацию на границе двух стран, где незадолго до этого Вильнюс в одностороннем порядке закрывал два пункта пропуска, сделала "посыл к разжиганию конфликта".
МИД Белоруссии 1 декабря сообщил о вызове временного поверенного в делах Литвы в Минске Эрикаса Вилканецаса, которому был заявлен протест в связи с нарушением 30 ноября госграницы Белоруссии с территории Литвы беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. МВД Белоруссии заявило, что упавший в черте города Гродно дрон, оборудованный фотовидеокамерой с возможностью сбора разведданных, осуществил сброс печатной продукции экстремистской направленности.
Используемый белорусской оппозицией бело-красно-белый флаг у здания мэрии Вильнюса - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Провокация Вильнюса с дроном была ради денег от ЕС, считают в Белоруссии
7 декабря, 22:15
 
В миреБелоруссияЛитваГродноАлександр ВольфовичСовет Безопасности БелоруссииМИД Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала