В Белоруссии установили оператора беспилотника, залетевшего из Литвы

МИНСК, 9 дек — РИА Новости. Правоохранительные органы установили оператора залетевшего с литовской стороны в ноябре беспилотника, сообщил госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович.

"Человек, который запускал беспилотник, он также вскрыт по камерам. Идет поиск этого оператора, скажем так, беспилотного летательного средства", — сказал он в интервью телеканалу "Первый информационный".

Вольфович рассказал, что после обнаружения беспилотника президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу просто провести детальное расследование этого инцидента.

"Да, траектория, которая заложена в мозги этого беспилотного летательного аппарата, она была четко вскрыта. Беспилотник залетел с территории Литвы", - сообщил госсекретарь белорусского совбеза.

По его словам, инцидент однозначно является провокацией литовской стороны, которая, вместо того, чтобы урегулировать ситуацию на границе двух стран, где незадолго до этого Вильнюс в одностороннем порядке закрывал два пункта пропуска, сделала "посыл к разжиганию конфликта".