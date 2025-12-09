https://ria.ru/20251209/litva-2060872876.html
В Белоруссии установили оператора беспилотника, залетевшего из Литвы
В Белоруссии установили оператора беспилотника, залетевшего из Литвы - РИА Новости, 09.12.2025
В Белоруссии установили оператора беспилотника, залетевшего из Литвы
Правоохранительные органы установили оператора залетевшего с литовской стороны в ноябре беспилотника, сообщил госсекретарь белорусского Совбеза Александр... РИА Новости, 09.12.2025
В Белоруссии установили оператора беспилотника, залетевшего из Литвы
Вольфович: Минск установил оператора упавшего в Гродно БПЛА и ведет его розыск
МИНСК, 9 дек — РИА Новости. Правоохранительные органы установили оператора залетевшего с литовской стороны в ноябре беспилотника, сообщил госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович.
"Человек, который запускал беспилотник, он также вскрыт по камерам. Идет поиск этого оператора, скажем так, беспилотного летательного средства", — сказал он в интервью телеканалу "Первый информационный".
Вольфович рассказал, что после обнаружения беспилотника президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу просто провести детальное расследование этого инцидента.
"Да, траектория, которая заложена в мозги этого беспилотного летательного аппарата, она была четко вскрыта. Беспилотник залетел с территории Литвы", - сообщил госсекретарь белорусского совбеза.
По его словам, инцидент однозначно является провокацией литовской стороны, которая, вместо того, чтобы урегулировать ситуацию на границе двух стран, где незадолго до этого Вильнюс в одностороннем порядке закрывал два пункта пропуска, сделала "посыл к разжиганию конфликта".
МИД Белоруссии 1 декабря сообщил о вызове временного поверенного в делах Литвы в Минске Эрикаса Вилканецаса, которому был заявлен протест в связи с нарушением 30 ноября госграницы Белоруссии с территории Литвы беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. МВД Белоруссии заявило, что упавший в черте города Гродно дрон, оборудованный фотовидеокамерой с возможностью сбора разведданных, осуществил сброс печатной продукции экстремистской направленности.