Литва объявила режим ЧС из-за воздушных шаров из Белоруссии

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Правительство Литвы ввело режим чрезвычайной ситуации на территории страны из-за метеозондов, прилетающих из Белоруссии, трансляция велась на портале LRT (Литовское радио и телевидение).
Текст законопроекта на заседании, которое проходило по видеосвязи, зачитал литовский министр внутренних дел Владислав Кондратович. Возражений у членов правительства не было, премьер-министр Литвы Инга Ругинене объявила законопроект принятым.
Постановление гласит, что "в связи с воздушными шарами из соседней Белоруссии, перевозящими контрабанду и представляющими угрозу интересам национальной безопасности Литвы, на всей территории страны вводится чрезвычайное положение".
Литва в ночь на 20 ноября открыла два пункта пропуска на границе с Белоруссией, о закрытии которых на месяц с возможностью продления Вильнюс заявил 29 октября после серии инцидентов с метеозондами, залетевшими на территорию прибалтийской республики с белорусской стороны. До настоящего времени на белорусской территории находятся более тысячи грузовиков с литовской регистрацией.
Госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович заявил, что литовские грузовики продолжают оставаться на белорусской территории после открытия погранпунктов из-за нежелания Вильнюса идти на диалог на политическом уровне.