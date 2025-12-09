Рейтинг@Mail.ru
10:52 09.12.2025
Литва объявила режим ЧС из-за воздушных шаров из Белоруссии
Литва объявила режим ЧС из-за воздушных шаров из Белоруссии
в мире, литва, белоруссия, вильнюс, александр вольфович
В мире, Литва, Белоруссия, Вильнюс, Александр Вольфович
Литва объявила режим ЧС из-за воздушных шаров из Белоруссии

Литва объявила режим ЧС из-за метеозондов, прилетающих из Белоруссии

© iStock.com / AgustavopПрезидентский дворец в Вильнюсе, Литва
Президентский дворец в Вильнюсе, Литва. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Правительство Литвы ввело режим чрезвычайной ситуации на территории страны из-за метеозондов, прилетающих из Белоруссии, трансляция велась на портале LRT (Литовское радио и телевидение).
Текст законопроекта на заседании, которое проходило по видеосвязи, зачитал литовский министр внутренних дел Владислав Кондратович. Возражений у членов правительства не было, премьер-министр Литвы Инга Ругинене объявила законопроект принятым.
Постановление гласит, что "в связи с воздушными шарами из соседней Белоруссии, перевозящими контрабанду и представляющими угрозу интересам национальной безопасности Литвы, на всей территории страны вводится чрезвычайное положение".
Литва в ночь на 20 ноября открыла два пункта пропуска на границе с Белоруссией, о закрытии которых на месяц с возможностью продления Вильнюс заявил 29 октября после серии инцидентов с метеозондами, залетевшими на территорию прибалтийской республики с белорусской стороны. До настоящего времени на белорусской территории находятся более тысячи грузовиков с литовской регистрацией.
Госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович заявил, что литовские грузовики продолжают оставаться на белорусской территории после открытия погранпунктов из-за нежелания Вильнюса идти на диалог на политическом уровне.
Фрагмент дрона, упавшего в Гродно - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Литва хотела "продать" провокацию с БПЛА американцам, считают в Белоруссии
2 декабря, 02:07
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
