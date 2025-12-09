Антикоррупционный диктант написали в Липецке

ЛИПЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Представители власти, бизнеса и студенты Липецкой области написали антикоррупционный диктант в Международный день борьбы с коррупцией, во вторник, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Он пояснил, что акция является частью федерального интерактивного образовательного проекта, который проходит в регионах уже в 13-й раз.

По словам Артамонова, организатором диктанта в Липецкой области стал центр поддержки предпринимателей "Мой бизнес", который благодаря национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика" оказывает существенную помощь в развитии малого и среднего предпринимательства в регионе.

По итогам диктанта все участники в Липецке получили именные сертификаты, подтверждающие их знания в области антикоррупционного законодательства.