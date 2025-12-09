https://ria.ru/20251209/lipetsk-2060918997.html
Антикоррупционный диктант написали в Липецке
Антикоррупционный диктант написали в Липецке - РИА Новости, 09.12.2025
Антикоррупционный диктант написали в Липецке
Представители власти, бизнеса и студенты Липецкой области написали антикоррупционный диктант в Международный день борьбы с коррупцией, во вторник, сообщил...
Антикоррупционный диктант написали в Липецке
В Липецке прошел антикоррупционный диктант
ЛИПЕЦК, 9 дек - РИА Новости. Представители власти, бизнеса и студенты Липецкой области написали антикоррупционный диктант в Международный день борьбы с коррупцией, во вторник, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он пояснил, что акция является частью федерального интерактивного образовательного проекта, который проходит в регионах уже в 13-й раз.
По словам Артамонова, организатором диктанта в Липецкой области стал центр поддержки предпринимателей "Мой бизнес", который благодаря национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика" оказывает существенную помощь в развитии малого и среднего предпринимательства в регионе.
По итогам диктанта все участники в Липецке получили именные сертификаты, подтверждающие их знания в области антикоррупционного законодательства.
"Подобные акции способствуют формированию нетерпимого отношения к коррупции, объясняют, к каким отрицательным последствиям она может привести, и как важно быть едиными в борьбе против этого явления", – отметил Артамонов.