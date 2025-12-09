СМИ: задержанную ICE родственницу Левитт отпустят под залог

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Задержанная иммиграционной и таможенной полицией США (ICE) родственница пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт будет отпущена под залог, сообщает телеканал ABC со ссылкой на адвоката женщины.
Ранее телеканал CNN сообщал, что уроженка Бразилии Бруна Каролин Феррейра, которая является матерью племянника Левитт, была задержана иммиграционной и таможенной полицией США, в отношении нее начата процедура депортации. Представитель министерства внутренней безопасности США сообщил CNN, что Феррейра находилась в стране нелегально, просрочив туристическую визу, которая требовала от нее выезда из Соединенных Штатов в июне 1999 года.
"Иммиграционный судья постановил освободить Бруну Каролин Феррейру, которая находится в процессе получения грин-карты и ранее имела статус в рамках DACA (программа по предоставлению отсрочки депортации из США нелегальных иммигрантов, которые прибыли на американскую территорию в детском возрасте - ред.), под минимальный залог в 1,5 тысяч долларов", - сообщает телеканал.
Адвокат женщины Тодд Померло сообщил ABC, что в ходе слушаний он заявлял, что его клиентка не является "незаконным мигрантом-преступницей", как утверждает министерство внутренней безопасности (МВБ) страны. Он также отметил, что Феррейра не склонна скрываться от правосудия.
В день инаугурации 20 января президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.