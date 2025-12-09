СМИ: задержанную ICE родственницу Левитт отпустят под залог

"Иммиграционный судья постановил освободить Бруну Каролин Феррейру, которая находится в процессе получения грин-карты и ранее имела статус в рамках DACA (программа по предоставлению отсрочки депортации из США нелегальных иммигрантов, которые прибыли на американскую территорию в детском возрасте - ред.), под минимальный залог в 1,5 тысяч долларов", - сообщает телеканал.