Рейтинг@Mail.ru
Лавров готов поделиться с Сийярто итогами встречи Путина и Орбана - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/lavrov-2060826985.html
Лавров готов поделиться с Сийярто итогами встречи Путина и Орбана
Лавров готов поделиться с Сийярто итогами встречи Путина и Орбана - РИА Новости, 09.12.2025
Лавров готов поделиться с Сийярто итогами встречи Путина и Орбана
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на встрече с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто, что готов... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T14:27:00+03:00
2025-12-09T14:27:00+03:00
россия
венгрия
владимир путин
виктор орбан
петер сийярто
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051176391_0:0:2794:1572_1920x0_80_0_0_604c8ad149f4394cc33212556e72febe.jpg
https://ria.ru/20251209/rossiya-2060767571.html
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051156693_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_085e2566b807a14b9a4d2a4fd3d844b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, венгрия, владимир путин, виктор орбан, петер сийярто, в мире
Россия, Венгрия, Владимир Путин, Виктор Орбан, Петер Сийярто, В мире
Лавров готов поделиться с Сийярто итогами встречи Путина и Орбана

Лавров готов поделиться с Сийярто итогами и оценками встречи Путина и Орбана

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на встрече с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто, что готов поделиться с ним итогами и оценками встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министром Венгрии Виктора Орбана.
"Готов буду поделиться нашими оценками тех событий и контактов, которые произошли после встреч Путина и Орбана. Знаю, что наши венгерские друзья пристально следят за всеми этими событиями, поэтому будет очень интересно, полезно, как всегда, услышать оценки", - сказал Лавров.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто на 16-ом заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. 9 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Сийярто: Орбан намерен сделать сотрудничество с Россией беспрепятственным
Вчера, 11:35
 
РоссияВенгрияВладимир ПутинВиктор ОрбанПетер СийяртоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала