Лавров назвал энергетику приоритетом в отношениях России и Венгрии
Лавров назвал энергетику приоритетом в отношениях России и Венгрии
Энергетика занимает приоритетное место в отношениях России и Венгрии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 09.12.2025
россия
венгрия
москва
Лавров назвал энергетику приоритетом в отношениях России и Венгрии
