Лавров заявил о росте товарооборота между Россией и Венгрией

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Действия Евросоюза мешают сотрудничеству России и Венгрии, но, несмотря на эти сложности, товарооборот между странами продолжает расти, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто в Москве.