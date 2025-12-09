Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил о росте товарооборота между Россией и Венгрией - РИА Новости, 09.12.2025
14:13 09.12.2025 (обновлено: 14:28 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/lavrov-2060820633.html
Лавров заявил о росте товарооборота между Россией и Венгрией
россия, венгрия, евросоюз, в мире
Россия, Венгрия, Евросоюз, В мире
Лавров заявил о росте товарооборота между Россией и Венгрией

Лавров: товарооборот с Венгрией растет, несмотря на действия ЕС

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Действия Евросоюза мешают сотрудничеству России и Венгрии, но, несмотря на эти сложности, товарооборот между странами продолжает расти, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто в Москве.
"Конечно, серьезно мешают незаконные санкции, которые вводятся нашими западными коллегами, в данном случае Европейской комиссией, но, несмотря на все эти сложности, товарооборот (между РФ и Венгрией - ред.) растет благодаря всем тем усилиям, которые предпринимают соответствующие ведомства России и Венгрии", - сказал он.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Венгрия поддерживает переговоры России и США по Украине, заявил Сийярто
Вчера, 14:24
 
РоссияВенгрияЕвросоюзВ мире
 
 
