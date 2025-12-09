Рейтинг@Mail.ru
ООН обвинил Латвию в дискриминации языковых меньшинств
19:25 09.12.2025 (обновлено: 21:26 09.12.2025)
ООН обвинил Латвию в дискриминации языковых меньшинств
ООН обвинил Латвию в дискриминации языковых меньшинств
в мире, латвия, оон, оэср, евросоюз, россия, вячеслав володин, татьяна москалькова, госдума рф
В мире, Латвия, ООН, ОЭСР, Евросоюз, Россия, Вячеслав Володин, Татьяна Москалькова, Госдума РФ
ЖЕНЕВА, 9 дек - РИА Новости. Закон о повышении НДС на книги и прессу на русском языке в Латвии - это дискриминация в отношении языковых меньшинств, заявили РИА Новости в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
"Латвийский законопроект о внесении изменений в закон о налоге на добавленную стоимость вызывает ряд опасений в связи с его дискриминационным воздействием на языковые меньшинства страны. Важно обеспечить, чтобы налоговые или иные регулирующие меры не ограничивали доступ языковых и этнических меньшинств к информации, культуре или образованию, за исключением случаев, когда это преследует законную цель и имеет объективное и разумное обоснование", - сказала в ответ на вопрос агентства официальный представитель управления Марта Хуртадо Гомез.
Ранее парламент Латвии проголосовал за увеличение налога на добавленную стоимость на прессу и книги на русском языке. Новые меры начнут действовать с 2026 года. При этом литературы, изданной на языках стран Европейской экономической зоны, ОЭСР и кандидатов на вступление в ЕС изменения не коснутся. Для них продолжит действовать пониженная ставка НДС в 5%, в то время как для русскоязычных изданий она вырастет до 21%.
Конституционный суд Латвии ранее посчитал законным требование сдать экзамен по латышскому для россиян, которые раньше были гражданами страны и имели постоянный ВНЖ. Управление по делам гражданства и миграции Латвии в январе 2024 года заявляло, что депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет, при этом неизвестно, сколько из них уже покинули страну.
Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) 10 октября сообщило изданию Politico, что 841 проживающий в Латвии гражданин России, подпавший под так называемую вторую волну миграционных поправок, не приступил к оформлению своего статуса пребывания в Латвии, в результате чего им были направлены уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября.
Госдума РФ на пленарном заседании приняла заявление о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении российских граждан. Документ подготовлен по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина, который заявил, что ситуация с выселением граждан РФ в Латвии является геноцидом, Госдума должна занять жесткую позицию.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее сообщила, что обращается в ООН с тем, чтобы сделать все возможное для прекращения незаконных действий в отношении россиян в Латвии.
В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык - латышский, русский имеет статус иностранного.
