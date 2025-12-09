ООН обвинил Латвию в дискриминации языковых меньшинств

ЖЕНЕВА, 9 дек - РИА Новости. Закон о повышении НДС на книги и прессу на русском языке в Латвии - это дискриминация в отношении языковых меньшинств, заявили РИА Новости в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

"Латвийский законопроект о внесении изменений в закон о налоге на добавленную стоимость вызывает ряд опасений в связи с его дискриминационным воздействием на языковые меньшинства страны. Важно обеспечить, чтобы налоговые или иные регулирующие меры не ограничивали доступ языковых и этнических меньшинств к информации, культуре или образованию, за исключением случаев, когда это преследует законную цель и имеет объективное и разумное обоснование", - сказала в ответ на вопрос агентства официальный представитель управления Марта Хуртадо Гомез.