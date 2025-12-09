Рейтинг@Mail.ru
Кот Ларри назвал отказ зайти в дверь с Зеленским кошачьей дипломатией - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:41 09.12.2025 (обновлено: 15:55 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/larri-2060769589.html
Кот Ларри назвал отказ зайти в дверь с Зеленским кошачьей дипломатией
Кот Ларри назвал отказ зайти в дверь с Зеленским кошачьей дипломатией - РИА Новости, 09.12.2025
Кот Ларри назвал отказ зайти в дверь с Зеленским кошачьей дипломатией
Главный британский мышелов кот Ларри назвал кошачьей дипломатией свой отказ войти в резиденцию вместе с премьер-министром Киром Стармером и Владимиром... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T11:41:00+03:00
2025-12-09T15:55:00+03:00
в мире
великобритания
кир стармер
владимир зеленский
лондон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060646445_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5dda51cdc100cef9fdc82d6056d9b8cf.jpg
https://ria.ru/20241010/kot-1977466330.html
великобритания
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060646445_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c2582e67fde9619f3009e3d0a39494d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, кир стармер, владимир зеленский, лондон
В мире, Великобритания, Кир Стармер, Владимир Зеленский, Лондон
Кот Ларри назвал отказ зайти в дверь с Зеленским кошачьей дипломатией

Кот Ларри назвал кошачьей дипломатией отказ зайти в резиденцию с Зеленским

© AP Photo / Thomas KrychКир Стармер и Владимир Зеленский во время встречи в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне
Кир Стармер и Владимир Зеленский во время встречи в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Thomas Krych
Кир Стармер и Владимир Зеленский во время встречи в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Главный британский мышелов кот Ларри назвал кошачьей дипломатией свой отказ войти в резиденцию вместе с премьер-министром Киром Стармером и Владимиром Зеленским.
Это произошло накануне, во время визита главы киевского режима в Лондон. Когда Стармер и Зеленский подошли к резиденции на Даунинг-стрит, 10, кот отпрыгнул от двери, хотя до этого сидел и ждал, когда ему откроют.
"Кошачья дипломатия", — говорится в аккаунте Ларри в соцсети X.
Кот Ларри, взятый из приюта, служит главным мышеловом с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929-го они имеют официальный статус и жалованье в 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Хамфри умер в 2008 году, ему было около 18 лет.
Кот Ларри покидает офис премьера Британии, когда туда заходит Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Кот Ларри выбежал из офиса британского премьера при появлении Зеленского
10 октября 2024, 18:54
 
В миреВеликобританияКир СтармерВладимир ЗеленскийЛондон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала