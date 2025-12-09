Кот Ларри назвал отказ зайти в дверь с Зеленским кошачьей дипломатией

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Главный британский мышелов кот Ларри назвал кошачьей дипломатией свой отказ войти в резиденцию вместе с премьер-министром Киром Стармером и Владимиром Зеленским.
Это произошло накануне, во время визита главы киевского режима в Лондон. Когда Стармер и Зеленский подошли к резиденции на Даунинг-стрит, 10, кот отпрыгнул от двери, хотя до этого сидел и ждал, когда ему откроют.
"Кошачья дипломатия", — говорится в аккаунте Ларри в соцсети X.
Кот Ларри, взятый из приюта, служит главным мышеловом с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929-го они имеют официальный статус и жалованье в 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Хамфри умер в 2008 году, ему было около 18 лет.
