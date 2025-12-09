Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе экс-замглавы терротдела Ростехнадзора обвинили во взятках
09:53 09.12.2025 (обновлено: 09:54 09.12.2025)
В Кузбассе экс-замглавы терротдела Ростехнадзора обвинили во взятках
В Кузбассе экс-замглавы терротдела Ростехнадзора обвинили во взятках
происшествия, кемеровская область, россия, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крушение вертолета в дагестане
В Кузбассе экс-замглавы терротдела Ростехнадзора обвинили во взятках

В Кузбассе экс-замглавы отдела Ростехнадзора пойдет под суд за взятки

КЕМЕРОВО, 9 дек – РИА Новости. Бывший заместитель Кемеровского территориального отдела горного надзора за добычей открытым способом, переработкой полезных ископаемых и взрывными работами Сибирского управления Ростехнадзора пойдет под суд за взятки, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.
"Проведенными УФСБ… по Кемеровской области… оперативно-розыскными мероприятиями пресечена противоправная деятельность заместителя руководителя одного из территориальных отделов Сибирского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. В мае 2024 года обвиняемый, являясь должностным лицом, участвовал в плановой проверке одной из обогатительных фабрик региона. Вместо добросовестного исполнения обязанностей по обеспечению промышленной безопасности он скрыл часть выявленных грубых нарушений, способствовал установлению для предприятия завышенных сроков их устранения и заменил положенный крупный штраф на формальное предупреждение… За указанные действия… он получил от представителей предприятия прицеп к автомобилю стоимостью 73 000 рублей, который зарегистрировал на свое имя", – сообщает ведомство.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Экс-главу Старооскольского округа подозревают в получении взятки
8 декабря, 16:40
Уточняется, что на основании переданных материалов в СУСК по Кемеровской области возбуждено и расследовано уголовное дело по статье УК РФ (получение взятки в значительном размере).
Как в свою очередь сообщает пресс-служба СУСК по региону, преступная деятельность обвиняемого выявлена сотрудниками СК и ФСБ России по региону.
"С целью обеспечения исполнения приговора суда на имущество и денежные средства фигуранта общей стоимостью свыше 3,9 миллиона рублей по ходатайству органов следствия судом наложен арест", – сообщили в пресс-службе СУСК по Кемеровской области.
По данным прокуратуры области, обвиняемый вину в содеянном признал полностью, ему грозит до 8 лет лишения свободы.
"Уголовное дело направлено в Кемеровский районный суд для рассмотрения по существу. Действиям взяткодателей также дана надлежащая правовая оценка", – сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Ведомства не называют имени фигуранта, но по данным информированного источника, речь идет о Викторе Мещерякове.
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Суд рассмотрит иск об изъятии недвижимости у экс-главы УФНС по Ингушетии
8 декабря, 22:39
 
Происшествия
 
 
