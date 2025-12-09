В Кузбассе экс-замглавы терротдела Ростехнадзора обвинили во взятках

КЕМЕРОВО, 9 дек – РИА Новости. Бывший заместитель Кемеровского территориального отдела горного надзора за добычей открытым способом, переработкой полезных ископаемых и взрывными работами Сибирского управления Ростехнадзора пойдет под суд за взятки, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.
"Проведенными УФСБ… по Кемеровской области… оперативно-розыскными мероприятиями пресечена противоправная деятельность заместителя руководителя одного из территориальных отделов Сибирского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. В мае 2024 года обвиняемый, являясь должностным лицом, участвовал в плановой проверке одной из обогатительных фабрик региона. Вместо добросовестного исполнения обязанностей по обеспечению промышленной безопасности он скрыл часть выявленных грубых нарушений, способствовал установлению для предприятия завышенных сроков их устранения и заменил положенный крупный штраф на формальное предупреждение… За указанные действия… он получил от представителей предприятия прицеп к автомобилю стоимостью 73 000 рублей, который зарегистрировал на свое имя", – сообщает ведомство.
Уточняется, что на основании переданных материалов в СУСК по Кемеровской области возбуждено и расследовано уголовное дело по статье УК РФ (получение взятки в значительном размере).
"С целью обеспечения исполнения приговора суда на имущество и денежные средства фигуранта общей стоимостью свыше 3,9 миллиона рублей по ходатайству органов следствия судом наложен арест", – сообщили в пресс-службе СУСК по Кемеровской области.
По данным прокуратуры области, обвиняемый вину в содеянном признал полностью, ему грозит до 8 лет лишения свободы.
"Уголовное дело направлено в Кемеровский районный суд для рассмотрения по существу. Действиям взяткодателей также дана надлежащая правовая оценка", – сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Ведомства не называют имени фигуранта, но по данным информированного источника, речь идет о Викторе Мещерякове.