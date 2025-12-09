Фирма Кушнера участвует в предложении по покупке Warner Bros., сообщили СМИ

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Инвестиционная группа зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера Affinity Partners участвует в списке инвесторов, готовых поддержать предложение медиахолдинга Paramount Skydance по приобретению компании Warner Bros. за 108 миллиардов долларов, сообщает британская газета Инвестиционная группа зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера Affinity Partners участвует в списке инвесторов, готовых поддержать предложение медиахолдинга Paramount Skydance по приобретению компании Warner Bros. за 108 миллиардов долларов, сообщает британская газета Financial Times

"(Гендиректор Paramount Дэвид и его отец Ларри - ред.) Эллисоны предоставили лишь 12 миллиардов долларов из 41 миллиарда в собственном капитале, в то время как 24 миллиарда долларов приходятся на ближневосточные суверенные фонды, а остальное - на фонд прямых инвестиций RedBird и Affinity Partners, инвестиционную группу, управляемую зятем Трампа Джаредом Кушнером . Кроме того, около 54 миллиардов долларов в виде заемных средств обязались выделить Bank of America Citigroup и Apollo", - говорится в публикации издания.

Paramount Skydance ранее выразил готовность на более выгодных условиях приобрести компанию Warner Bros. - за 108 миллиардов долларов - после объявления о том, что часть её активов или даже всю покупает стриминговый сервис Netfilx.

Ранее в декабре в СМИ появилась информация о том, что Warner Bros. Discovery Inc. вступила в переговоры о продаже своих кино- и телестудий, а также стримингового сервиса HBO Max компании Netflix . А затем Netfilx сообщил о заключении договора о приобретении активов Warner Bros. за 27,75 доллара на акцию, или 72 миллиарда долларов, при этом общая стоимость предприятия оценивалась в 82,7 миллиарда.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что примет участие в принятии решения о том, разрешить или нет приобретение Netflix компании Warner Bros. в соответствии с антимонопольным законодательством.

Paramount указывает, что его предложение - более выгодная альтернатива предложению Netflix, которая предлагает менее выгодные, неопределенные, сложные и запутанные условия и подвергает акционеров компании длительному процессу получения разрешений регулирующих органов.

Paramount также отмечает, что несмотря на то, что она представила шесть предложений в течение 12 недель, Warner Bros. Discovery не рассматривала их. Теперь Paramount направит свое предложение непосредственно акционерам и совету директоров Warner Bros. Discovery.