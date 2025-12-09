Рейтинг@Mail.ru
Фирма Кушнера участвует в предложении по покупке Warner Bros., сообщили СМИ - РИА Новости, 09.12.2025
08:37 09.12.2025
Фирма Кушнера участвует в предложении по покупке Warner Bros., сообщили СМИ
Фирма Кушнера участвует в предложении по покупке Warner Bros., сообщили СМИ - РИА Новости, 09.12.2025
Фирма Кушнера участвует в предложении по покупке Warner Bros., сообщили СМИ
в мире, сша, netflix, bank of america, дональд трамп, citigroup, джаред кушнер
В мире, США, Netflix, Bank of America, Дональд Трамп, Citigroup, Джаред Кушнер
Фирма Кушнера участвует в предложении по покупке Warner Bros., сообщили СМИ

FT: фирма Кушнера участвует в предложении Paramount по покупке Warner Bros.

© AP Photo / Evan VucciДжаред Кушнер
Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Джаред Кушнер . Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Инвестиционная группа зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера Affinity Partners участвует в списке инвесторов, готовых поддержать предложение медиахолдинга Paramount Skydance по приобретению компании Warner Bros. за 108 миллиардов долларов, сообщает британская газета Financial Times.
"(Гендиректор Paramount Дэвид и его отец Ларри - ред.) Эллисоны предоставили лишь 12 миллиардов долларов из 41 миллиарда в собственном капитале, в то время как 24 миллиарда долларов приходятся на ближневосточные суверенные фонды, а остальное - на фонд прямых инвестиций RedBird и Affinity Partners, инвестиционную группу, управляемую зятем Трампа Джаредом Кушнером. Кроме того, около 54 миллиардов долларов в виде заемных средств обязались выделить Bank of America, Citigroup и Apollo", - говорится в публикации издания.
Певица и актриса Сабрина Карпентер - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Белый дом ответил на обвинения Сабрины Карпентер словами из ее песни
3 декабря, 14:04
Paramount Skydance ранее выразил готовность на более выгодных условиях приобрести компанию Warner Bros. - за 108 миллиардов долларов - после объявления о том, что часть её активов или даже всю покупает стриминговый сервис Netfilx.
Ранее в декабре в СМИ появилась информация о том, что Warner Bros. Discovery Inc. вступила в переговоры о продаже своих кино- и телестудий, а также стримингового сервиса HBO Max компании Netflix. А затем Netfilx сообщил о заключении договора о приобретении активов Warner Bros. за 27,75 доллара на акцию, или 72 миллиарда долларов, при этом общая стоимость предприятия оценивалась в 82,7 миллиарда.
Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что примет участие в принятии решения о том, разрешить или нет приобретение Netflix компании Warner Bros. в соответствии с антимонопольным законодательством.
Paramount указывает, что его предложение - более выгодная альтернатива предложению Netflix, которая предлагает менее выгодные, неопределенные, сложные и запутанные условия и подвергает акционеров компании длительному процессу получения разрешений регулирующих органов.
Paramount также отмечает, что несмотря на то, что она представила шесть предложений в течение 12 недель, Warner Bros. Discovery не рассматривала их. Теперь Paramount направит свое предложение непосредственно акционерам и совету директоров Warner Bros. Discovery.
Paramount Skydance - объединенный медиахолдинг, возникший в результате слияния Paramount Global и Skydance Media, завершенного в августе 2025 года. Сумма активов составила 8 миллиардов долларов.
Штаб-квартира компании Netflix в Лос-Гатосе, Калифорния, США - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Сенате назвали покупку Warner Bros. Netfliх кошмаром антимонополии
5 декабря, 19:49
 
В миреСШАNetflixBank of AmericaДональд ТрампCitigroupДжаред Кушнер
 
 
