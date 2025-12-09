Бывшего главу минэкономики Кубы Хиля приговорили к пожизненному заключению

МЕХИКО, 9 дек - РИА Новости. Верховный суд Кубы приговорил бывшего вице-премьера и министра экономики Алехандро Хиля Фернандеса к пожизненному лишению свободы по делу о шпионаже, а также к 20 годам заключения по второму обвинению - коррупции и финансовым преступлениям.

"Он был признан виновным в совершении преступлений, связанных со шпионажем, действиями, наносящими ущерб экономической деятельности или заключению контрактов, а также взяточничеством, хищением и порчей документов или иных предметов, находящихся на официальном хранении, а также нарушением государственных печатей и правил защиты секретных документов, причем последнее носило длящийся характер. В результате такой оценки суд назначил ему совместное наказание в виде пожизненного заключения", - сказано в сообщении на сайте верховного суда.

Во втором процессе Хиль был признан виновным в многократной коррупции: взяточничестве, злоупотреблениях при заключении контрактов, подделке официальных документов, уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и злоупотреблении влиянием. По этим обвинениям ему было назначено 20 лет тюрьмы и конфискация имущества, а также запрет на публичные должности и лишение прав.

"Хиль Фернандес, совершая коррупционные и мошеннические действия, злоупотребил полномочиями, предоставленными ему в соответствии с обязанностями, для получения личной выгоды, получая деньги от иностранных компаний и подкупая других государственных должностных лиц для легализации приобретения активов. Он обманывал руководство страны и людей, которых представлял, тем самым нанося ущерб экономике. Он не соблюдал надлежащие процедуры в отношении секретной официальной информации, с которой работал, похищая и повреждая её, и в конечном итоге предоставляя её противнику", - заявили в верховном суде.