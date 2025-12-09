Рейтинг@Mail.ru
Бывшего главу минэкономики Кубы Хиля приговорили к пожизненному заключению
02:35 09.12.2025
Бывшего главу минэкономики Кубы Хиля приговорили к пожизненному заключению
куба
Бывшего главу минэкономики Кубы Хиля приговорили к пожизненному заключению

МЕХИКО, 9 дек - РИА Новости. Верховный суд Кубы приговорил бывшего вице-премьера и министра экономики Алехандро Хиля Фернандеса к пожизненному лишению свободы по делу о шпионаже, а также к 20 годам заключения по второму обвинению - коррупции и финансовым преступлениям.
"Он был признан виновным в совершении преступлений, связанных со шпионажем, действиями, наносящими ущерб экономической деятельности или заключению контрактов, а также взяточничеством, хищением и порчей документов или иных предметов, находящихся на официальном хранении, а также нарушением государственных печатей и правил защиты секретных документов, причем последнее носило длящийся характер. В результате такой оценки суд назначил ему совместное наказание в виде пожизненного заключения", - сказано в сообщении на сайте верховного суда.
Во втором процессе Хиль был признан виновным в многократной коррупции: взяточничестве, злоупотреблениях при заключении контрактов, подделке официальных документов, уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и злоупотреблении влиянием. По этим обвинениям ему было назначено 20 лет тюрьмы и конфискация имущества, а также запрет на публичные должности и лишение прав.
"Хиль Фернандес, совершая коррупционные и мошеннические действия, злоупотребил полномочиями, предоставленными ему в соответствии с обязанностями, для получения личной выгоды, получая деньги от иностранных компаний и подкупая других государственных должностных лиц для легализации приобретения активов. Он обманывал руководство страны и людей, которых представлял, тем самым нанося ущерб экономике. Он не соблюдал надлежащие процедуры в отношении секретной официальной информации, с которой работал, похищая и повреждая её, и в конечном итоге предоставляя её противнику", - заявили в верховном суде.
Уточняется, что бывший чиновник имеет право подать установленные законом апелляционные жалобы в десятидневный срок. Если приговор к пожизненному заключению не будет оспорен, суд рассмотрит апелляцию ex officio в качестве гарантии обвиняемого, предусмотренной Уголовно-процессуальным кодексом.
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Куба обвинила США в создании электромагнитных помех над Карибами
29 ноября, 17:33
 
