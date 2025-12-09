https://ria.ru/20251209/krym-2060920957.html
Трамп сделал громкое заявление о Крыме
Трамп сделал громкое заявление о Крыме - РИА Новости, 09.12.2025
Трамп сделал громкое заявление о Крыме
Глава Белого дома Дональд Трамп в интервью Politico заявил, что экс-президент США Барак Обама якобы заставил Украину отказаться от Крыма. РИА Новости, 09.12.2025
Трамп: Обама заставил Украину отказаться от Крыма в пользу России