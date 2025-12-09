Рейтинг@Mail.ru
Трамп сделал громкое заявление о Крыме - РИА Новости, 09.12.2025
18:11 09.12.2025 (обновлено: 19:32 09.12.2025)
Трамп сделал громкое заявление о Крыме
Глава Белого дома Дональд Трамп в интервью Politico заявил, что экс-президент США Барак Обама якобы заставил Украину отказаться от Крыма. РИА Новости, 09.12.2025
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп в интервью Politico заявил, что экс-президент США Барак Обама якобы заставил Украину отказаться от Крыма.
"Обама заставил их отдать Крым. Он это сделал, а не (46-й президент США Джо — Прим. ред.) Байден", — сказал он.
Трамп в интервью также выразил восхищение полуостровом, отметив его красоту и благоприятный климат.
Ранее президент США заявлял, что Киев не сможет вернуть Крым. Он отмечал, что Зеленский может прекратить конфликт, если откажется от Крыма и согласится на невступление Украины в НАТО.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Москвой демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
