Депутат Госдумы пригласил Трампа посетить Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, комментируя РИА Новости высказывание президента США Дональда Трампа, пригласил его посетить Крым, где ему готовы устроить сердечный прием.

По его словам, Крым является примером для международной демократии в части реализации права народа на самоопределение.

"Визит Трампа в Крым мог бы стать новой точкой отсчета по выстраиванию добрососедских, мирных, доверительных и взаимовыгодных отношений между нашими странами, а также позволил бы заложить основы международной безопасности на многие поколения вперед, убрав все накопившиеся разногласия", - добавил депутат.