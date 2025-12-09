https://ria.ru/20251209/krym-2060898024.html
Депутат Госдумы пригласил Трампа посетить Крым
Депутат Госдумы пригласил Трампа посетить Крым - РИА Новости, 09.12.2025
Депутат Госдумы пригласил Трампа посетить Крым
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, комментируя РИА Новости высказывание президента США Дональда Трампа,... РИА Новости, 09.12.2025
республика крым, россия, украина, дональд трамп, михаил шеремет, владимир путин, госдума рф, politico, оон
Депутат Госдумы пригласил Трампа посетить Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, комментируя РИА Новости высказывание президента США Дональда Трампа, пригласил его посетить Крым, где ему готовы устроить сердечный прием.
Ранее Трамп
в интервью изданию Politico
назвал Крым
сердцем и очень красивым, а также заявил, что у полуострова огромный потенциал.
"Крым сердечно принимает всех дорогих гостей и готов принять Дональда Трампа, если он решит посетить наш полуостров", - сказал Шеремет
.
По его словам, Крым является примером для международной демократии в части реализации права народа на самоопределение.
"Визит Трампа в Крым мог бы стать новой точкой отсчета по выстраиванию добрососедских, мирных, доверительных и взаимовыгодных отношений между нашими странами, а также позволил бы заложить основы международной безопасности на многие поколения вперед, убрав все накопившиеся разногласия", - добавил депутат.
По его словам, Россия
всегда стремилась и стремится к конструктивным, порядочным и взаимовыгодным отношениям с другими странами.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине
. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе
высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев
по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
. По словам президента РФ Владимира Путина
, вопрос Крыма закрыт окончательно.