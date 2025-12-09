Песков отреагировал на заявления Мерца о России

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о стремлении Москвы "восстановить СССР" и "напасть на Европу".

"Это не соответствует действительности: ни то, ни другое", — ответил он на соответствующий вопрос.

Владимир Путин не хочет восстанавливать Советский Союз, о чем он сам не раз заявлял, напомнил Песков.

"Потому что это невозможно. <...> И говорить об этом — не проявлять уважения к нашим партнерам, союзникам по СНГ", — отметил пресс-секретарь.

Что касается утверждений о "подготовке России к нападению на НАТО ", то это полная глупость, подчеркнул он.

"Опять же призываю всех слушать первоисточник — президента Путина", — добавил представитель Кремля.

Об "угрозе" со стороны России Мерц в очередной раз высказался накануне. Так он попытался оправдать значительный рост расходов Германии на милитаризацию.

Члены НАТО регулярно обвиняют Москву в планах напасть на их страны. Однако на деле все говорит об обратном. Так, на минувшей неделе глава Военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что блок допускает нанесение "упреждающего удара" по России. По его мнению, это можно было бы считать "оборонным действием".