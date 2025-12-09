Рейтинг@Mail.ru
Песков отреагировал на заявления Мерца о России - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 09.12.2025 (обновлено: 13:43 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/kreml-2060794791.html
Песков отреагировал на заявления Мерца о России
Песков отреагировал на заявления Мерца о России - РИА Новости, 09.12.2025
Песков отреагировал на заявления Мерца о России
Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о стремлении Москвы "восстановить СССР" и "напасть на Европу". РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T12:57:00+03:00
2025-12-09T13:43:00+03:00
германия
россия
дмитрий песков
фридрих мерц
в мире
владимир путин
нато
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057695249_0:273:2723:1805_1920x0_80_0_0_905aa1b73acfe8f9f256be66c237e808.jpg
https://ria.ru/20251204/putin-2059898559.html
https://ria.ru/20251127/putin-2058088518.html
https://ria.ru/20251208/britaniya-2060419543.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057695249_34:0:2723:2017_1920x0_80_0_0_17da35dbc810036d49d36c91f01e73ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, россия, дмитрий песков, фридрих мерц, в мире, владимир путин, нато, снг
Германия, Россия, Дмитрий Песков, Фридрих Мерц, В мире, Владимир Путин, НАТО, СНГ
Песков отреагировал на заявления Мерца о России

Песков: заявления Мерца о России не соответствуют действительности

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о стремлении Москвы "восстановить СССР" и "напасть на Европу".
"Это не соответствует действительности: ни то, ни другое", — ответил он на соответствующий вопрос.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин призвал не искать виноватых в распаде СССР
4 декабря, 20:31
Владимир Путин не хочет восстанавливать Советский Союз, о чем он сам не раз заявлял, напомнил Песков.
"Потому что это невозможно. <...> И говорить об этом — не проявлять уважения к нашим партнерам, союзникам по СНГ", — отметил пресс-секретарь.
Что касается утверждений о "подготовке России к нападению на НАТО", то это полная глупость, подчеркнул он.
"Опять же призываю всех слушать первоисточник — президента Путина", — добавил представитель Кремля.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Путин назвал утверждения о намерении России нападать на Европу чушью
27 ноября, 16:33
Об "угрозе" со стороны России Мерц в очередной раз высказался накануне. Так он попытался оправдать значительный рост расходов Германии на милитаризацию.
Члены НАТО регулярно обвиняют Москву в планах напасть на их страны. Однако на деле все говорит об обратном. Так, на минувшей неделе глава Военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что блок допускает нанесение "упреждающего удара" по России. По его мнению, это можно было бы считать "оборонным действием".
В последние годы Североатлантический альянс развернул беспрецедентную активность у российских западных границ. В конце ноября организация провела учения в Средиземноморье и у побережья Италии. По данным телеканала CBS News, во время маневров были смоделированы события в случае конфликта с Москвой. Как заявил главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич, к 2027 году участники блока должны быть готовы вести боевые действия одновременно с Москвой и Пекином.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Британцам объяснили, какие города будут стерты с лица земли Россией
8 декабря, 08:00
 
ГерманияРоссияДмитрий ПесковФридрих МерцВ миреВладимир ПутинНАТОСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала