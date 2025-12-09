https://ria.ru/20251209/kreml-2060794791.html
Песков отреагировал на заявления Мерца о России
Песков отреагировал на заявления Мерца о России - РИА Новости, 09.12.2025
Песков отреагировал на заявления Мерца о России
Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о стремлении Москвы "восстановить СССР" и "напасть на Европу". РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T12:57:00+03:00
2025-12-09T12:57:00+03:00
2025-12-09T13:43:00+03:00
Песков отреагировал на заявления Мерца о России
Песков: заявления Мерца о России не соответствуют действительности
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о стремлении Москвы "восстановить СССР" и "напасть на Европу".
"Это не соответствует действительности: ни то, ни другое", — ответил он на соответствующий вопрос.
Владимир Путин
не хочет восстанавливать Советский Союз, о чем он сам не раз заявлял, напомнил Песков.
"Потому что это невозможно. <...> И говорить об этом — не проявлять уважения к нашим партнерам, союзникам по СНГ", — отметил пресс-секретарь.
Что касается утверждений о "подготовке России
к нападению на НАТО
", то это полная глупость, подчеркнул он.
"Опять же призываю всех слушать первоисточник — президента Путина", — добавил представитель Кремля.
Об "угрозе" со стороны России Мерц в очередной раз высказался накануне. Так он попытался оправдать значительный рост расходов Германии
на милитаризацию.
Члены НАТО регулярно обвиняют Москву в планах напасть на их страны. Однако на деле все говорит об обратном. Так, на минувшей неделе глава Военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что блок допускает нанесение "упреждающего удара" по России. По его мнению, это можно было бы считать "оборонным действием".
В последние годы Североатлантический альянс развернул беспрецедентную активность у российских западных границ. В конце ноября организация провела учения в Средиземноморье и у побережья Италии
. По данным телеканала CBS News, во время маневров были смоделированы события в случае конфликта с Москвой. Как заявил главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич, к 2027 году участники блока должны быть готовы вести боевые действия одновременно с Москвой и Пекином.