Рейтинг@Mail.ru
Рыжиков написал "Спасибо" на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-27" - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:17 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/korabl-2060762721.html
Рыжиков написал "Спасибо" на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-27"
Рыжиков написал "Спасибо" на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-27" - РИА Новости, 09.12.2025
Рыжиков написал "Спасибо" на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-27"
Космонавт "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, вернувшийся во вторник на Землю с МКС, оставил слова благодарности на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-27", следует... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T11:17:00+03:00
2025-12-09T11:17:00+03:00
земля
сергей рыжиков (космонавт)
такуя ониши
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060758844_0:0:2238:1259_1920x0_80_0_0_157fb57ecf226812e293bd700161f72c.jpg
https://ria.ru/20251127/kosmos-2057891859.html
https://ria.ru/20251202/kosmos-2059230917.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060758844_109:0:1788:1259_1920x0_80_0_0_bed0dc9b232d214d46e7f1593527023b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, сергей рыжиков (космонавт), такуя ониши, роскосмос
Земля, Сергей Рыжиков (космонавт), Такуя Ониши, Роскосмос
Рыжиков написал "Спасибо" на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-27"

Рыжиков оставил слова благодарности на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-27"

© РоскосмосКосмонавт "Роскосмоса" Сергей Рыжиков оставил слова благодарности на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-27"
Космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков оставил слова благодарности на спускаемом аппарате корабля Союз МС-27 - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Роскосмос
Космонавт "Роскосмоса" Сергей Рыжиков оставил слова благодарности на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-27"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Космонавт "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, вернувшийся во вторник на Землю с МКС, оставил слова благодарности на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-27", следует из трансляции "Роскосмоса".
Российские космонавты Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также американский астронавт Джонни Ким после завершения своей экспедиции на Международной космической станции во вторник приземлились на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-27" в 146 километрах юго-восточнее Жезказгана в казахстанской степи.
Космический аппарат - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Ученые оценили влияние космического полета на репродуктивную систему
27 ноября, 05:53
"Спасибо. Фаворы. 09.12.2025", — написал Рыжиков мелом на крышке запасного парашюта капсулы.
Рыжиков был командиром МКС с 5 августа, когда принял эту должность от японского астронавта Такуя Ониши. 7 декабря он передал этот пост американскому астронавту Майклу Финку, которого, как ожидается, на этой должности в дальнейшем сменит Кудь-Сверчков.
Российские космонавты за время миссии провели 42 научных эксперимента. В частности, во время пересменки с экипажем "Союза МС-28" они вывели четырнадцатое поколение потомков мух, которые появились на МКС – первое поколение принесли насекомые, которых "Союз МС-27" доставил в апреле.
Российский космонавт Андрей Федяев - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Космонавт Федяев заменил Артемьева в экипаже корабля Crew Dragon
2 декабря, 14:59
 
ЗемляСергей Рыжиков (космонавт)Такуя ОнишиРоскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала