Рыжиков написал "Спасибо" на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-27"

Российские космонавты Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также американский астронавт Джонни Ким после завершения своей экспедиции на Международной космической станции во вторник приземлились на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-27" в 146 километрах юго-восточнее Жезказгана в казахстанской степи.

Российские космонавты за время миссии провели 42 научных эксперимента. В частности, во время пересменки с экипажем "Союза МС-28" они вывели четырнадцатое поколение потомков мух, которые появились на МКС – первое поколение принесли насекомые, которых "Союз МС-27" доставил в апреле.