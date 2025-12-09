Рыжиков написал "Спасибо" на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-27"

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Космонавт "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, вернувшийся во вторник на Землю с МКС, оставил слова благодарности на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-27", следует из трансляции "Роскосмоса".
Российские космонавты Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также американский астронавт Джонни Ким после завершения своей экспедиции на Международной космической станции во вторник приземлились на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-27" в 146 километрах юго-восточнее Жезказгана в казахстанской степи.
"Спасибо. Фаворы. 09.12.2025", — написал Рыжиков мелом на крышке запасного парашюта капсулы.
Рыжиков был командиром МКС с 5 августа, когда принял эту должность от японского астронавта Такуя Ониши. 7 декабря он передал этот пост американскому астронавту Майклу Финку, которого, как ожидается, на этой должности в дальнейшем сменит Кудь-Сверчков.
Российские космонавты за время миссии провели 42 научных эксперимента. В частности, во время пересменки с экипажем "Союза МС-28" они вывели четырнадцатое поколение потомков мух, которые появились на МКС – первое поколение принесли насекомые, которых "Союз МС-27" доставил в апреле.
