Рейтинг@Mail.ru
Пленум ВС России отменил решение о применении Европейской конвенции - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/konventsiya-2060752232.html
Пленум ВС России отменил решение о применении Европейской конвенции
Пленум ВС России отменил решение о применении Европейской конвенции - РИА Новости, 09.12.2025
Пленум ВС России отменил решение о применении Европейской конвенции
Пленум Верховного суда РФ признал утратившим силу свое постановление о применении Европейской конвенции о защите прав человека, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T10:48:00+03:00
2025-12-09T10:48:00+03:00
россия
игорь краснов
европейский суд по правам человека (еспч)
совет европы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151500/99/1515009924_0:174:1366:942_1920x0_80_0_0_33053049e858d97bd3016dcf3e0f7db6.jpg
https://ria.ru/20251202/sud-2059139702.html
https://realty.ria.ru/20251203/mironov-2059462110.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151500/99/1515009924_0:46:1366:1070_1920x0_80_0_0_b7c62cc4a6398456691abe2ce4630a1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, игорь краснов, европейский суд по правам человека (еспч), совет европы
Россия, Игорь Краснов, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Совет Европы
Пленум ВС России отменил решение о применении Европейской конвенции

РИА Новости: пленум ВС РФ отменил указ о применении конвенции о правах человека

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ признал утратившим силу свое постановление о применении Европейской конвенции о защите прав человека, передает корреспондент РИА Новости.
Пленум прошел под председательством главы Верховного суда РФ Игоря Краснова.
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Краснов рассказал о сотрудничестве Верховного суда с органами других стран
2 декабря, 11:09
"Признать утратившим силу постановление пленума Верховного суда Российской Федерации от 27 июня 2013 года №21 "О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней", - сказано в новом постановлении.
Этим же документом суд исключил из других своих постановлений упоминание о конвенции и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Их заменили ссылками на российское законодательство, Конвенцию Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека, Всеобщую декларацию прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года. Теперь в постановлениях отмечается, что именно в соответствии с последним пактом каждый имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона, никто не должен подвергаться пыткам и бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию, каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения.
В постановлении по-прежнему указывается, что каждому гарантировано право на свободу мысли и слова, а также на свободу массовой информации.
"Политические деятели, стремящиеся заручиться общественным мнением, тем самым соглашаются стать объектом общественной политической дискуссии и критики в средствах массовой информации", - отмечается в документе.
При этому в постановлении содержится рекомендация Судебному департаменту регулярно и своевременно обеспечивать судей аутентичными текстами и официальными переводами международных договоров Российской Федерации и иных актов международного права.
Как ранее сообщили в пресс-службе суда, правки обусловлены изменением международно-правового статуса России, прекращением ее членства в Совете Европы и выходом из-под юрисдикции ЕСПЧ. Документ направлен на приведение судебной практики в соответствие с новыми правовыми реалиями, устранение устаревших ссылок на международные договоры, утратившие силу для РФ, уточнение формулировок и повышение единообразия судебной практики.
Россия вышла из Совета Европы и прекратила членство в Европейском суде по правам человека в марте 2022 года.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Госдуме просят ВС РФ дать разъяснения по мошенническим схемам с жильем
3 декабря, 11:53
 
РоссияИгорь КрасновЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Совет Европы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала