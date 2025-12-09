Рейтинг@Mail.ru
Контроль за качеством ремонта дорог ужесточат в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 09.12.2025
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
13:11 09.12.2025
Контроль за качеством ремонта дорог ужесточат в Ростове-на-Дону
Контроль за качеством ремонта дорог ужесточат в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 09.12.2025
Контроль за качеством ремонта дорог ужесточат в Ростове-на-Дону
Контроль за качеством восстановительных работ на дорогах, раскопанных ресурсоснабжающими организациями, ужесточат в Ростове-на-Дону, сообщил глава города... РИА Новости, 09.12.2025
ростовская область
жкх
ростов-на-дону
александр скрябин
ростов-на-дону
жкх, ростов-на-дону, александр скрябин
Ростовская область , ЖКХ, Ростов-на-Дону, Александр Скрябин
Контроль за качеством ремонта дорог ужесточат в Ростове-на-Дону

Скрябин: в Ростове-на-Дону ужесточат контроль за качеством ремонта дорог

Александр Скрябин
Александр Скрябин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : Официальный портал городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону
Александр Скрябин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 дек - РИА Новости. Контроль за качеством восстановительных работ на дорогах, раскопанных ресурсоснабжающими организациями, ужесточат в Ростове-на-Дону, сообщил глава города Александр Скрябин по итогам совещания.
Зимой дорожные службы продолжают ремонтные работы. Текущий ремонт дорожного полотна позволяет поддерживать дороги в удовлетворительном состоянии в течение года.
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Фестиваль "Мне через сердце виден мир" прошел в Ростове
5 декабря, 18:34
5 декабря, 18:34
По информации департамента автомобильных дорог города, за прошлую неделю подрядные организации выполнили ремонт на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Всего с начала года ремонт выполнен на площади 78 тысяч квадратных метров.
В настоящее время проведены торги и определены подрядные организации для выполнения работ с 1 января 2026 года. При этом, по словам Скрябина, у него и у многих ростовчан остаются вопросы к качеству восстановительных работ после устранения разрытий ресурсоснабжающими организациями.
"Претензионную работу ведем на постоянной основе, есть положительные сдвиги, но вместе с тем и остаются нарекания, связанные с несвоевременным благоустройством или качеством выполненных работ. Понимаю, что здесь нужно ужесточать подходы. Будем применять штрафные меры", - сказал он.
Глава города поручил уделить особое внимание и состоянию внутриквартальных дорог. "Не должно быть такого, что порыв устранили, дорогу заасфальтировали, а стало только хуже. Такие примеры, к сожалению, есть и я привел их департаменту", - добавил он.
Скрябин подчеркнул, что его требование к городским службам, главам районных администраций остается неизменным - отчеты должны подкрепляться, в первую очередь, качеством выполняемых работ.
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Лучших экспортеров наградили в Ростовской области
5 декабря, 16:45
5 декабря, 16:45
 
Ростовская область ЖКХ Ростов-на-Дону Александр Скрябин
 
 
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
