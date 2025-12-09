Контроль за качеством ремонта дорог ужесточат в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 дек - РИА Новости. Контроль за качеством восстановительных работ на дорогах, раскопанных ресурсоснабжающими организациями, ужесточат в Ростове-на-Дону, сообщил глава города Александр Скрябин по итогам совещания.

Зимой дорожные службы продолжают ремонтные работы. Текущий ремонт дорожного полотна позволяет поддерживать дороги в удовлетворительном состоянии в течение года.

По информации департамента автомобильных дорог города, за прошлую неделю подрядные организации выполнили ремонт на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Всего с начала года ремонт выполнен на площади 78 тысяч квадратных метров.

В настоящее время проведены торги и определены подрядные организации для выполнения работ с 1 января 2026 года. При этом, по словам Скрябина, у него и у многих ростовчан остаются вопросы к качеству восстановительных работ после устранения разрытий ресурсоснабжающими организациями.

"Претензионную работу ведем на постоянной основе, есть положительные сдвиги, но вместе с тем и остаются нарекания, связанные с несвоевременным благоустройством или качеством выполненных работ. Понимаю, что здесь нужно ужесточать подходы. Будем применять штрафные меры", - сказал он.

Глава города поручил уделить особое внимание и состоянию внутриквартальных дорог. "Не должно быть такого, что порыв устранили, дорогу заасфальтировали, а стало только хуже. Такие примеры, к сожалению, есть и я привел их департаменту", - добавил он.