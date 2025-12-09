Рейтинг@Mail.ru
На Ozon ограничили продажу конфет с алкоголем - РИА Новости, 09.12.2025
16:38 09.12.2025 (обновлено: 16:43 09.12.2025)
На Ozon ограничили продажу конфет с алкоголем
На Ozon ограничили продажу конфет с алкоголем
2025-12-09T16:38:00+03:00
2025-12-09T16:43:00+03:00
На Ozon ограничили продажу конфет с алкоголем

Конфеты с алкоголем будут недоступны для пользователей Ozon младше 18 лет

Машины у оптово-распределительного центра группы компаний Ozon
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Машины у оптово-распределительного центра группы компаний Ozon. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Конфеты с алкоголем будут недоступны для пользователей Ozon младше 18 лет, при этом такие товары можно продавать дистанционно, потому что они не являются алкогольной продукцией, заявили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
"По закону конфеты с алкоголем не являются алкогольной продукцией, а значит их дистанционная продажа разрешена. Тем не менее безопасность детей - наш приоритет, поэтому мы приняли решение провести дополнительную проверку и ограничить доступ к продаже таких конфет для несовершеннолетних - эти товары на Ozon будут недоступны для пользователей младше 18 лет", - сказали в компании.
Также в пресс-службе отметили, что маркетплейс допускает на витрину только товары, которые разрешены законодательством РФ. "Мы строго следим за всеми нормативными требованиями и ограничениями, оперативно вносим необходимые изменения в ассортимент", - добавили в Ozon.
Ранее во вторник сенатор Игорь Мурог заявил агентству, что полное приравнивание алкогольных конфет к спиртным напиткам вряд ли оправдано, однако на них должна быть маркировка, запрещающая продавать их детям на онлайн-площадках. По его словам, ситуация с продажей конфет, содержащих алкоголь, показывает, что этот рынок нуждается в более строгом регулировании.
Школьники массово скупают конфеты-рюмки с крепким алкоголем. Шоколадные "бутылочки" и их аналоги подростки заказывают на маркетплейсах, сообщает Telegram-канал Baza.
В Совфеде предложили маркировать конфеты с алкоголем
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
