На Ozon ограничили продажу конфет с алкоголем
общество
россия
ozon
общество, россия, ozon
На Ozon ограничили продажу конфет с алкоголем
Конфеты с алкоголем будут недоступны для пользователей Ozon младше 18 лет
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Конфеты с алкоголем будут недоступны для пользователей Ozon младше 18 лет, при этом такие товары можно продавать дистанционно, потому что они не являются алкогольной продукцией, заявили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
«
"По закону конфеты с алкоголем не являются алкогольной продукцией, а значит их дистанционная продажа разрешена. Тем не менее безопасность детей - наш приоритет, поэтому мы приняли решение провести дополнительную проверку и ограничить доступ к продаже таких конфет для несовершеннолетних - эти товары на Ozon
будут недоступны для пользователей младше 18 лет", - сказали в компании.
Также в пресс-службе отметили, что маркетплейс допускает на витрину только товары, которые разрешены законодательством РФ
. "Мы строго следим за всеми нормативными требованиями и ограничениями, оперативно вносим необходимые изменения в ассортимент", - добавили в Ozon.
Ранее во вторник сенатор Игорь Мурог заявил агентству, что полное приравнивание алкогольных конфет к спиртным напиткам вряд ли оправдано, однако на них должна быть маркировка, запрещающая продавать их детям на онлайн-площадках. По его словам, ситуация с продажей конфет, содержащих алкоголь, показывает, что этот рынок нуждается в более строгом регулировании.
Школьники массово скупают конфеты-рюмки с крепким алкоголем. Шоколадные "бутылочки" и их аналоги подростки заказывают на маркетплейсах, сообщает Telegram-канал Baza.