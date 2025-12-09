Рейтинг@Mail.ru
Конференция поддержки экспорта стартовала в Москве - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/konferentsiya--2060857851.html
Конференция поддержки экспорта стартовала в Москве
Конференция поддержки экспорта стартовала в Москве - РИА Новости, 09.12.2025
Конференция поддержки экспорта стартовала в Москве
Всероссийская конференция поддержки экспорта "Сделано в России. Выбирают в мире" открылась в Москве, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ,... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T15:52:00+03:00
2025-12-09T15:52:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060847958_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_10f79e13751991fb03959d5398523ea9.jpg
https://ria.ru/20251208/rets-2060601198.html
https://ria.ru/20251208/rets-2060544807.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060847958_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5c1e2088a93e603528af8c8d85abe5ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
Конференция поддержки экспорта стартовала в Москве

Конференция "Сделано в России. Выбирают в мире" открылась в Москве

© Фото : пресс-служба РЭЦВсероссийская конференция поддержки экспорта "Сделано в России. Выбирают в мире" в Москве
Всероссийская конференция поддержки экспорта Сделано в России. Выбирают в мире в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : пресс-служба РЭЦ
Всероссийская конференция поддержки экспорта "Сделано в России. Выбирают в мире" в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Всероссийская конференция поддержки экспорта "Сделано в России. Выбирают в мире" открылась в Москве, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"В столице открылась всероссийская конференция "Сделано в России. Выбирают в мире", посвященная развитию и продвижению российского несырьевого экспорта. Главная цель мероприятия – сформировать дорожную карту по укреплению национального бренда на внутреннем и международных рынках. В форуме принимают участие представители бизнеса, региональных центров поддержки экспорта (ЦПЭ), а также эксперты в сфере внешнеэкономической деятельности", - сказано в сообщении.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
РЭЦ поддержит мастеров в продвижении наследия на мировом рынке
8 декабря, 15:49
Конференция организована при поддержке РЭЦ. В рамках деловой программы участники обсуждают ключевые направления развития экспорта и меры поддержки российских компаний на зарубежных рынках.
"Сегодня Россия активно расширяет экономическое сотрудничество с дружественными странами, и важнейшая задача – выстроить эффективные механизмы продвижения отечественной продукции за рубежом. Конференция стала площадкой для диалога между бизнесом и институтами развития, позволяющей корректировать существующие инструменты поддержки экспорта и создавать новые решения под запросы предпринимателей", – отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.
На полях конференции запланированы мероприятия по защите результатов деятельности ЦПЭ за 2025 год и формирование планов на 2026 год, а также экспортный консалтинг для бизнеса.
Кроме того, в течение трех дней пройдут деловые встречи российских предпринимателей с иностранными байерами из стран СНГ, Китая, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки.
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
РЭЦ приглашает бизнес принять участие в деловой миссии в Армению
8 декабря, 12:51
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала