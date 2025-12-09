Конференция поддержки экспорта стартовала в Москве

Всероссийская конференция поддержки экспорта "Сделано в России. Выбирают в мире" в Москве

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Всероссийская конференция поддержки экспорта "Сделано в России. Выбирают в мире" открылась в Москве, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).

"В столице открылась всероссийская конференция "Сделано в России. Выбирают в мире", посвященная развитию и продвижению российского несырьевого экспорта. Главная цель мероприятия – сформировать дорожную карту по укреплению национального бренда на внутреннем и международных рынках. В форуме принимают участие представители бизнеса, региональных центров поддержки экспорта (ЦПЭ), а также эксперты в сфере внешнеэкономической деятельности", - сказано в сообщении.

Конференция организована при поддержке РЭЦ. В рамках деловой программы участники обсуждают ключевые направления развития экспорта и меры поддержки российских компаний на зарубежных рынках.

"Сегодня Россия активно расширяет экономическое сотрудничество с дружественными странами, и важнейшая задача – выстроить эффективные механизмы продвижения отечественной продукции за рубежом. Конференция стала площадкой для диалога между бизнесом и институтами развития, позволяющей корректировать существующие инструменты поддержки экспорта и создавать новые решения под запросы предпринимателей", – отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.

На полях конференции запланированы мероприятия по защите результатов деятельности ЦПЭ за 2025 год и формирование планов на 2026 год, а также экспортный консалтинг для бизнеса.