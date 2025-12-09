Эксперт объяснил, что значит запрет наемничества в Колумбии

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости, Олег Краев. Запрет наемничества в Колумбии положит конец открытой вербовке боевиков в ВСУ, мексиканские картели и Судан, поделился мнением в беседе с РИА Новости поделился преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения по законопроекту о присоединении Колумбии к Конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес.

Ранее законопроект о присоединении Колумбии к конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года был принят палатой представителей колумбийского конгресса 94 голосами за при 17 против. Далее он должен поступить на проверку в конституционный суд и подписание президентом страны Густаво Петро

"(Вербовщики - ред.) будут действовать гораздо более скрытно. Публичные вербовочные кампании, в ходе которых вербовщики показывают свои лица и четко себя идентифицируют, станут более скрытными и завуалированными. Это не положит конец этим практикам, но повлияет на ход вербовки (колумбийцев - ред.) в мексиканские картели, Судан и на Украину", - заявил РИА Новости эксперт.

Собеседник агентства отметил, что компании-вербовщицы, занимавшиеся своей деятельностью неприкрыто, отдельные вербовщики и лица, стремящиеся стать наемниками, должны будут учитывать вероятность тюремных сроков за такую деятельность.

Одновременно с этим Уруэнья Санчес признал, что колумбийское государство недостаточно сильное, чтобы полностью пресечь деятельность вербовщиков и обеспечить выполнение законов о порядке правоприменения конвенции, которые будут приняты в будущем.

Боготе Президент Колумбии ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.