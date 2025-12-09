Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, что значит запрет наемничества в Колумбии - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/kolumbiya-2060722282.html
Эксперт объяснил, что значит запрет наемничества в Колумбии
Эксперт объяснил, что значит запрет наемничества в Колумбии - РИА Новости, 09.12.2025
Эксперт объяснил, что значит запрет наемничества в Колумбии
Запрет наемничества в Колумбии положит конец открытой вербовке боевиков в ВСУ, мексиканские картели и Судан, поделился мнением в беседе с РИА Новости поделился... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T08:00:00+03:00
2025-12-09T08:00:00+03:00
в мире
колумбия
судан
богота
густаво петро
николай тавдумадзе (посол рф в боготе )
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1973986279_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bbd9a35d2ab87efe53f1cfacf49ecbb5.jpg
https://ria.ru/20251208/rossiya-2060693897.html
https://ria.ru/20251208/kolumbija-2060487017.html
колумбия
судан
богота
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1973986279_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_1a6f93fe3c638dae9b650c7760b04869.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, колумбия, судан, богота, густаво петро, николай тавдумадзе (посол рф в боготе ), вооруженные силы украины
В мире, Колумбия, Судан, Богота, Густаво Петро, Николай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе ), Вооруженные силы Украины
Эксперт объяснил, что значит запрет наемничества в Колумбии

Юрист Санчес: запрет наемничества в Колумбии закончит открытую вербовку в ВСУ

© AP Photo / Fernando VergaraВид на Боготу, Колумбия
Вид на Боготу, Колумбия - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Fernando Vergara
Вид на Боготу, Колумбия . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости, Олег Краев. Запрет наемничества в Колумбии положит конец открытой вербовке боевиков в ВСУ, мексиканские картели и Судан, поделился мнением в беседе с РИА Новости поделился преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения по законопроекту о присоединении Колумбии к Конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес.
Ранее законопроект о присоединении Колумбии к конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года был принят палатой представителей колумбийского конгресса 94 голосами за при 17 против. Далее он должен поступить на проверку в конституционный суд и подписание президентом страны Густаво Петро.
Флаг Колумбии - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Эксперт: Колумбия может сотрудничать с Россией в борьбе с наемничеством
8 декабря, 23:52
"(Вербовщики - ред.) будут действовать гораздо более скрытно. Публичные вербовочные кампании, в ходе которых вербовщики показывают свои лица и четко себя идентифицируют, станут более скрытными и завуалированными. Это не положит конец этим практикам, но повлияет на ход вербовки (колумбийцев - ред.) в мексиканские картели, Судан и на Украину", - заявил РИА Новости эксперт.
Собеседник агентства отметил, что компании-вербовщицы, занимавшиеся своей деятельностью неприкрыто, отдельные вербовщики и лица, стремящиеся стать наемниками, должны будут учитывать вероятность тюремных сроков за такую деятельность.
Одновременно с этим Уруэнья Санчес признал, что колумбийское государство недостаточно сильное, чтобы полностью пресечь деятельность вербовщиков и обеспечить выполнение законов о порядке правоприменения конвенции, которые будут приняты в будущем.
Президент Колумбии ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели под различными предлогами не выплачивают родственникам положенные компенсации.
Площадь Боливара в Боготе, Колумбия - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Колумбия будет добиваться экстрадиции задержанных на Украине граждан
8 декабря, 07:33
 
В миреКолумбияСуданБоготаГуставо ПетроНиколай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе )Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала