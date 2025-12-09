https://ria.ru/20251209/kolumbiya-2060707467.html
Эксперт: Колумбия привлечет Киев к ответственности за вербовку наемников
Эксперт: Колумбия привлечет Киев к ответственности за вербовку наемников
Эксперт: Колумбия привлечет Киев к ответственности за вербовку наемников
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости, Олег Краев. Присоединение Колумбии к конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года позволит правительству этой страны привлечь Украину к ответственности за вербовку колумбийцев в ВСУ, заявил РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе Марио Уруэнья Санчес.
Ранее законопроект о присоединении Колумбии
к конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года был принят палатой представителей колумбийского конгресса 94 голосами за при 17 против. Украина
присоединилась к данному документу в 1993 году.
"Колумбия сможет привлечь украинское государство к международной ответственности за использование на своей территории и в своем конфликте наемников, являющихся гражданами Колумбии", - заявил собеседник агентства, составивший экспертное заключение по законопроекту о присоединении Колумбии к конвенции.
Эксперт отметил, что Украина, будучи участницей конвенции, не соблюдает свои международно-правовые обязательства, но, тем не менее, Колумбия сможет требовать от нее экстрадиции своих граждан, воюющих в рядах ВСУ
.
"Украина явным образом не соблюдает свои обязательства, но Колумбия, учитывая, что одним из важнейших аспектов конвенции является именно установление механизмов экстрадиции между странами, вполне может предъявить эти требования Украине", - заявил Уруэнья Санчес.
Президент Колумбии ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ
в Боготе Николая Тавдумадзе
в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели под различными предлогами не выплачивают родственникам положенные компенсации.