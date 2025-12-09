Рейтинг@Mail.ru
Эксперт: Колумбия привлечет Киев к ответственности за вербовку наемников - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:41 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/kolumbiya-2060707467.html
Эксперт: Колумбия привлечет Киев к ответственности за вербовку наемников
Эксперт: Колумбия привлечет Киев к ответственности за вербовку наемников - РИА Новости, 09.12.2025
Эксперт: Колумбия привлечет Киев к ответственности за вербовку наемников
Присоединение Колумбии к конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года позволит правительству этой страны привлечь Украину к ответственности за вербовку... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T03:41:00+03:00
2025-12-09T03:41:00+03:00
в мире
колумбия
украина
богота
вооруженные силы украины
николай тавдумадзе (посол рф в боготе )
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1973986279_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bbd9a35d2ab87efe53f1cfacf49ecbb5.jpg
https://ria.ru/20251208/rossiya-2060693897.html
https://ria.ru/20251208/kolumbija-2060487017.html
колумбия
украина
богота
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1973986279_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_1a6f93fe3c638dae9b650c7760b04869.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, колумбия, украина, богота, вооруженные силы украины, николай тавдумадзе (посол рф в боготе )
В мире, Колумбия, Украина, Богота, Вооруженные силы Украины, Николай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе )
Эксперт: Колумбия привлечет Киев к ответственности за вербовку наемников

Юрист Санчес: Колумбия привлечет Киев к ответственности за вербовку наемников

© AP Photo / Fernando VergaraВид на Боготу, Колумбия
Вид на Боготу, Колумбия - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Fernando Vergara
Вид на Боготу, Колумбия . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости, Олег Краев. Присоединение Колумбии к конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года позволит правительству этой страны привлечь Украину к ответственности за вербовку колумбийцев в ВСУ, заявил РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе Марио Уруэнья Санчес.
Ранее законопроект о присоединении Колумбии к конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года был принят палатой представителей колумбийского конгресса 94 голосами за при 17 против. Украина присоединилась к данному документу в 1993 году.
Флаг Колумбии - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Эксперт: Колумбия может сотрудничать с Россией в борьбе с наемничеством
Вчера, 23:52
"Колумбия сможет привлечь украинское государство к международной ответственности за использование на своей территории и в своем конфликте наемников, являющихся гражданами Колумбии", - заявил собеседник агентства, составивший экспертное заключение по законопроекту о присоединении Колумбии к конвенции.
Эксперт отметил, что Украина, будучи участницей конвенции, не соблюдает свои международно-правовые обязательства, но, тем не менее, Колумбия сможет требовать от нее экстрадиции своих граждан, воюющих в рядах ВСУ.
"Украина явным образом не соблюдает свои обязательства, но Колумбия, учитывая, что одним из важнейших аспектов конвенции является именно установление механизмов экстрадиции между странами, вполне может предъявить эти требования Украине", - заявил Уруэнья Санчес.
Президент Колумбии ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели под различными предлогами не выплачивают родственникам положенные компенсации.
Площадь Боливара в Боготе, Колумбия - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Колумбия будет добиваться экстрадиции задержанных на Украине граждан
Вчера, 07:33
 
В миреКолумбияУкраинаБоготаВооруженные силы УкраиныНиколай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе )
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала