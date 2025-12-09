Индонезия вытеснила Нидерланды из топ-3 поставщиков кофе в Россию

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Индонезия по итогам девяти месяцев текущего года вытеснила Нидерланды из первой тройки крупнейших поставщиков кофе в Россию - добиться такого результата удалось благодаря наращиванию отгрузок в 1,6 раза, до 64,5 миллиона долларов, что привело ее на третье место, выяснило РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade и национальных таможенных ведомств.