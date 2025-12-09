Рейтинг@Mail.ru
Индонезия вытеснила Нидерланды из топ-3 поставщиков кофе в Россию - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:43 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/kofe-2060707624.html
Индонезия вытеснила Нидерланды из топ-3 поставщиков кофе в Россию
Индонезия вытеснила Нидерланды из топ-3 поставщиков кофе в Россию - РИА Новости, 09.12.2025
Индонезия вытеснила Нидерланды из топ-3 поставщиков кофе в Россию
Индонезия по итогам девяти месяцев текущего года вытеснила Нидерланды из первой тройки крупнейших поставщиков кофе в Россию - добиться такого результата удалось РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T03:43:00+03:00
2025-12-09T03:43:00+03:00
россия
нидерланды
индонезия
оон
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998889079_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_695b14e15f49ecb3c3706268ae1a4082.jpg
https://ria.ru/20251207/kofe-2060383819.html
https://ria.ru/20251128/kofe-2058227661.html
россия
нидерланды
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998889079_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f92556063c32238be0a9677ec71afb38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нидерланды, индонезия, оон, брикс
Россия, Нидерланды, Индонезия, ООН, БРИКС
Индонезия вытеснила Нидерланды из топ-3 поставщиков кофе в Россию

РИА Новости: Индонезия за девять месяцев поставила кофе в РФ на $64,5 миллиона

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые обжаренные зерна кофе
Готовые обжаренные зерна кофе - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Готовые обжаренные зерна кофе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Индонезия по итогам девяти месяцев текущего года вытеснила Нидерланды из первой тройки крупнейших поставщиков кофе в Россию - добиться такого результата удалось благодаря наращиванию отгрузок в 1,6 раза, до 64,5 миллиона долларов, что привело ее на третье место, выяснило РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade и национальных таможенных ведомств.
На первом месте, как и в аналогичном периоде годом ранее, остался Вьетнам: азиатская кофейная держава нарастила отгрузки в Россию в 1,5 раза, до 351,5 миллиона долларов. Второе место с еще более внушительной динамикой (рост почти вдвое), заняла Бразилия - в январе-сентябре Россия потратила на кофе из этой страны 288 миллионов долларов.
Кофе в одной из кофеен - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Названы российские города, чьи жители больше всего тратят на кофе
7 декабря, 08:13
Нидерланды, которые в прошлом году были третьими, после смещения с пьедестала оказались четвертыми: положительная динамика оказалась довольно слабой - рост всего на 3%, до 45,7 миллиона долларов. Первую пятерку наиболее заметных продавцов, как и годом ранее, замкнула Германия: за год она нарастила объемы на 12%, до 43,5 миллиона долларов.
На шестом месте расположилась Италия, чьи объемы за год выросли всего на 6%, до 25,9 миллиона долларов.
Армения, увеличившая поставки сразу в 2 раза - до 18,7 миллиона долларов, стала седьмой. Следом за ней идут Эстония и Индия - и это единственные страны из первой десятки, показавшие снижение объемов. Прибалтийская республика - на 16%, до 15,7 миллиона долларов, партнер России по БРИКС - на 13%, до 13,6 миллиона долларов. Десятую строчку заняла Португалия: за год она нарастила поставки почти вдвое - до 12 миллионов долларов.
В целом по сравнению с девятью месяцами прошлого года Россия увеличила закупки кофе за рубежом на 45,5% - до 924,7 миллиона долларов.
Эспрессо - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Назван кофе, на который россияне тратят меньше всего
28 ноября, 03:04
 
РоссияНидерландыИндонезияООНБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала