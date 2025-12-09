Индонезия вытеснила Нидерланды из топ-3 поставщиков кофе в Россию

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Индонезия по итогам девяти месяцев текущего года вытеснила Нидерланды из первой тройки крупнейших поставщиков кофе в Россию - добиться такого результата удалось благодаря наращиванию отгрузок в 1,6 раза, до 64,5 миллиона долларов, что привело ее на третье место, выяснило РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade и национальных таможенных ведомств.
На первом месте, как и в аналогичном периоде годом ранее, остался Вьетнам: азиатская кофейная держава нарастила отгрузки в Россию в 1,5 раза, до 351,5 миллиона долларов. Второе место с еще более внушительной динамикой (рост почти вдвое), заняла Бразилия - в январе-сентябре Россия потратила на кофе из этой страны 288 миллионов долларов.
Нидерланды, которые в прошлом году были третьими, после смещения с пьедестала оказались четвертыми: положительная динамика оказалась довольно слабой - рост всего на 3%, до 45,7 миллиона долларов. Первую пятерку наиболее заметных продавцов, как и годом ранее, замкнула Германия: за год она нарастила объемы на 12%, до 43,5 миллиона долларов.
На шестом месте расположилась Италия, чьи объемы за год выросли всего на 6%, до 25,9 миллиона долларов.
Армения, увеличившая поставки сразу в 2 раза - до 18,7 миллиона долларов, стала седьмой. Следом за ней идут Эстония и Индия - и это единственные страны из первой десятки, показавшие снижение объемов. Прибалтийская республика - на 16%, до 15,7 миллиона долларов, партнер России по БРИКС - на 13%, до 13,6 миллиона долларов. Десятую строчку заняла Португалия: за год она нарастила поставки почти вдвое - до 12 миллионов долларов.
В целом по сравнению с девятью месяцами прошлого года Россия увеличила закупки кофе за рубежом на 45,5% - до 924,7 миллиона долларов.
