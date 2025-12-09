Новый подростково-молодежный клуб открылся на Ямале

САЛЕХАРД, 9 дек – РИА Новости. Подростково-молодежный клуб "Круг в квадрате", созданный благодаря региональной программе "Регион для молодых", открылся в Пуровске на Ямале, в клубе молодые жители региона смогут заниматься творчеством, спортом, технологиями и развивать социальные инициативы, сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа.

"В Пуровске открылся подростково-молодежный клуб "Круг в квадрате". Пространство создано на базе районного ресурсного молодежного центра. Оно станет площадкой для общения, досуга и развития подростков и молодежи в микрорайоне… В пространстве будут работать клубные формирования Школы Ямолод, проводиться мастер-классы, квизы, кибертурниры, кинопоказы, образовательные встречи, творческие занятия, спортивные тренировки и мероприятия "Движения первых", - говорится в сообщении.

По данным правительства округа, церемония открытия прошла в формате экскурсии, где участникам продемонстрировали возможности каждой зоны клуба. Первые посетители познакомились с технологической лабораторией, творческой мастерской, амфитеатром, коворкингом для командной работы, студией "Движения первых", спортзалом и универсальным залом для масштабных мероприятий.

"Создание пространства стало возможным благодаря программе комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых". Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов является главой комиссии Госсовета РФ по направлению "Молодежь и дети". Самые значимые и интересные пилотные проекты, внедренные на Ямале, могут быть масштабированы впоследствии и в других регионах России", - добавляют в пресс-службе регионального правительства.