Новый подростково-молодежный клуб открылся на Ямале
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
16:53 09.12.2025
Новый подростково-молодежный клуб открылся на Ямале
Новый подростково-молодежный клуб открылся на Ямале
Подростково-молодежный клуб "Круг в квадрате", созданный благодаря региональной программе "Регион для молодых", открылся в Пуровске на Ямале
ямал, россия, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Россия, Дмитрий Артюхов
На Ямале открылся подростково-молодежный клуб «Круг в квадрате»

САЛЕХАРД, 9 дек – РИА Новости. Подростково-молодежный клуб "Круг в квадрате", созданный благодаря региональной программе "Регион для молодых", открылся в Пуровске на Ямале, в клубе молодые жители региона смогут заниматься творчеством, спортом, технологиями и развивать социальные инициативы, сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа.
"В Пуровске открылся подростково-молодежный клуб "Круг в квадрате". Пространство создано на базе районного ресурсного молодежного центра. Оно станет площадкой для общения, досуга и развития подростков и молодежи в микрорайоне… В пространстве будут работать клубные формирования Школы Ямолод, проводиться мастер-классы, квизы, кибертурниры, кинопоказы, образовательные встречи, творческие занятия, спортивные тренировки и мероприятия "Движения первых", - говорится в сообщении.
Беременная женщина рассматривает снимок УЗИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Условия получения подарка "Ямальская мама" расширили на Ямале
8 декабря, 23:32
По данным правительства округа, церемония открытия прошла в формате экскурсии, где участникам продемонстрировали возможности каждой зоны клуба. Первые посетители познакомились с технологической лабораторией, творческой мастерской, амфитеатром, коворкингом для командной работы, студией "Движения первых", спортзалом и универсальным залом для масштабных мероприятий.
"Создание пространства стало возможным благодаря программе комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых". Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов является главой комиссии Госсовета РФ по направлению "Молодежь и дети". Самые значимые и интересные пилотные проекты, внедренные на Ямале, могут быть масштабированы впоследствии и в других регионах России", - добавляют в пресс-службе регионального правительства.
Также уточняется, что в округе активно развивается сеть подростково-молодежных клубов: с открытием "Круга в квадрате" теперь в нее входят 10 пространств, еще семь находятся на стадии реализации.
Работник медучреждения в коридоре - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Год здоровья на Ямале охватит все социальные сферы региона
7 декабря, 21:41
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалРоссияДмитрий Артюхов
 
 
