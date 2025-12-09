Рейтинг@Mail.ru
Китай и Россия провели совместное воздушное патрулирование - РИА Новости, 09.12.2025
13:55 09.12.2025
Китай и Россия провели совместное воздушное патрулирование
Китай и Россия провели совместное воздушное патрулирование
2025-12-09T13:55:00+03:00
2025-12-09T13:55:00+03:00
в мире
китай
россия
восточно-китайское море
в мире, китай, россия, восточно-китайское море
В мире, Китай, Россия, Восточно-Китайское море
Флаги Росиии и Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 9 дек - РИА Новости. КНР и РФ провели 10-е совместное стратегическое воздушное патрулирование над Восточно-Китайским морем и западной частью Тихого океана, сообщили во вторник в министерстве обороны Китая.
"Согласно ежегодному плану сотрудничества между военными ведомствами Китая и России, 9 декабря стороны провели 10-е совместное стратегическое воздушное патрулирование в воздушном пространстве над Восточно-Китайским морем и западной частью Тихого океана", - говорится в сообщении китайского оборонного ведомства.
Российский флаг в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Китай выступил против использования активов России для Украины
