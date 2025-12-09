Ван И заявил о недопустимости угроз Японии в адрес Китая

ПЕКИН, 9 дек – РИА Новости. Нынешнее руководство Японии хочет использовать Тайвань для разжигания конфликта и пытается угрожать Китаю силой, это недопустимо, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой МИД ФРГ Йоханном Вадефулем в Пекине.
"В этом году отмечалась 80-я годовщина со дня Победы китайского народа в Войне сопротивления Японии. Япония, будучи страной, проигравшей войну, должна особенно глубоко задуматься о своих прошлых действиях, быть более осторожной в своих заявлениях и поступках", - заявил Ван И, слова которого во вторник на своем сайте приводит МИД КНР.
"Китайский народ и все миролюбивые народы мира несут ответственность за соблюдение основных целей и принципов Устава ООН, они обязаны не допускать ремилитаризации Японии или даже попыток возрождения милитаризма", - указал китайский министр.
Между Японией и КНР разгорелся дипломатический скандал после высказываний премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что непредвиденную ситуацию вокруг Тайваня, если она будет сопровождаться использованием военных кораблей и военной силы, можно будет расценивать как экзистенциальный кризис. В ответ на это генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь, по утверждениям японской прессы, в соцсети X пригрозил "отрубить голову" Такаити за эти высказывания. Затем пост был удален. На высказывания японского премьера в более дипломатичной манере отреагировал МИД КНР. Замглавы МИД Сунь Вэйдун вызвал посла Японии в Китае Кэндзи Канасуги и сделал ему серьезное представление из-за заявлений японского премьер-министра о Тайване.
МИД Японии 14 ноября вызвал посла Китая в Токио У Цзянхао и заявил ему протест в связи с неподобающими высказываниями генконсула КНР в Осаке. В Пекине 18 ноября состоялась встреча директора департамента Азии МИД Китая Лю Цзиньсуна с главой департамента Азии и Океании МИД Японии Масааки Канаи. В ходе встречи китайская сторона вновь заявила японской стороне решительный протест.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).