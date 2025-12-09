Рейтинг@Mail.ru
Ван И заявил о недопустимости угроз Японии в адрес Китая - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:31 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/kitay-2060713426.html
Ван И заявил о недопустимости угроз Японии в адрес Китая
Ван И заявил о недопустимости угроз Японии в адрес Китая - РИА Новости, 09.12.2025
Ван И заявил о недопустимости угроз Японии в адрес Китая
Нынешнее руководство Японии хочет использовать Тайвань для разжигания конфликта и пытается угрожать Китаю силой, это недопустимо, заявил в понедельник министр... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T05:31:00+03:00
2025-12-09T05:31:00+03:00
в мире
япония
тайвань
китай
ван и (политик)
санаэ такаити
мид германии
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059253809_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_8cafcefcaa620e44b75d8280176f21f3.jpg
https://ria.ru/20251202/kitay-2059087292.html
https://ria.ru/20251209/yaponiya-2060713237.html
https://ria.ru/20251117/kitay-2055518945.html
япония
тайвань
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059253809_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_835384dad3606df2ad1a39272783b5a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, тайвань, китай, ван и (политик), санаэ такаити, мид германии, оон
В мире, Япония, Тайвань, Китай, Ван И (политик), Санаэ Такаити, МИД Германии, ООН
Ван И заявил о недопустимости угроз Японии в адрес Китая

Ван И: власти Японии пытаются угрожать Китаю силой, это недопустимо

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВан И
Ван И - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 9 дек – РИА Новости. Нынешнее руководство Японии хочет использовать Тайвань для разжигания конфликта и пытается угрожать Китаю силой, это недопустимо, заявил в понедельник министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой МИД ФРГ Йоханном Вадефулем в Пекине.
"В этом году отмечалась 80-я годовщина со дня Победы китайского народа в Войне сопротивления Японии. Япония, будучи страной, проигравшей войну, должна особенно глубоко задуматься о своих прошлых действиях, быть более осторожной в своих заявлениях и поступках", - заявил Ван И, слова которого во вторник на своем сайте приводит МИД КНР.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Китай вытеснил принадлежащее Японии судно из акватории спорных островов
2 декабря, 04:14
Однако, указал он, нынешний лидер именно этой страны, которая в свое время колонизировала Тайвань на протяжении 50-ти лет и совершила бесчисленные преступления против китайского народа, "хочет использовать Тайвань для разжигания конфликта и пытается угрожать Китаю силой, что недопустимо".
"Китайский народ и все миролюбивые народы мира несут ответственность за соблюдение основных целей и принципов Устава ООН, они обязаны не допускать ремилитаризации Японии или даже попыток возрождения милитаризма", - указал китайский министр.
Между Японией и КНР разгорелся дипломатический скандал после высказываний премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что непредвиденную ситуацию вокруг Тайваня, если она будет сопровождаться использованием военных кораблей и военной силы, можно будет расценивать как экзистенциальный кризис. В ответ на это генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь, по утверждениям японской прессы, в соцсети X пригрозил "отрубить голову" Такаити за эти высказывания. Затем пост был удален. На высказывания японского премьера в более дипломатичной манере отреагировал МИД КНР. Замглавы МИД Сунь Вэйдун вызвал посла Японии в Китае Кэндзи Канасуги и сделал ему серьезное представление из-за заявлений японского премьер-министра о Тайване.
Истребитель F-35A Воздушных сил самообороны Японии - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
СМИ: Япония укрепляет архипелаг рядом с Тайванем для противостояния КНР
Вчера, 05:29
МИД Японии 14 ноября вызвал посла Китая в Токио У Цзянхао и заявил ему протест в связи с неподобающими высказываниями генконсула КНР в Осаке. В Пекине 18 ноября состоялась встреча директора департамента Азии МИД Китая Лю Цзиньсуна с главой департамента Азии и Океании МИД Японии Масааки Канаи. В ходе встречи китайская сторона вновь заявила японской стороне решительный протест.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
Танк армии Китая - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Китай может принять меры против экономики Японии, считает эксперт
17 ноября, 16:45
 
В миреЯпонияТайваньКитайВан И (политик)Санаэ ТакаитиМИД ГерманииООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала