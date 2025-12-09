Макрон потребовал от Китая помощи против США

Многократно и справедливо говорилось, что текущий военный конфликт на Украине носит экзистенциальный характер не только для нашей страны, но и для западоцентричного мироустройства старого образца. Уже понятно, что Россия уверенно идет к достижению поставленных целей, а вот внутри дружного западного серпентария все не так радужно. Эммануэль Макрон, вернувшись из поездки в Китай, дал интервью, в котором зафиксировал динамику процессов, зачастую незаметных с нашей стороны границы. Президент Франции обрушился на Вашингтон, обвинив его в том, что из-за кардинального изменения формата отношений, введения подчиненности европейская экономика и промышленность, зажатые между Россией, Китаем и уже не столь дружественной Америкой, поставлены в положение "жизни или смерти".

Макрон, к слову, совершенно обоснованно указал на ключевые направления реального сектора экономики ЕС вроде станко- и машиностроения, которые в результате разрыва торговых связей с Россией и образовавшегося дефицита энергоносителей резко просели в плане рентабельности. Американская администрация, практически шантажом вынудившая Брюссель подписать соглашение с односторонними торговыми преференциями, ситуацию только ухудшила. Последний удар шатающейся европейской экономике, изнемогающей под прессом военных расходов на продолжение украинской войны, нанесли китайские товары. Они буквально потоком хлынули на европейские рынки, все больше вытесняя аналогичную продукцию местного производства, ослабленную комплексом негативных факторов, описанных выше.

Все это прогнозировалось достаточно давно, и европейские аналитические центры предупреждали политическое руководство Старого Света, что ситуация движется по сценарию увядания и потери конкурентных качеств, но их голоса растворялись в хоре воинственных "ястребов". Как несложно догадаться, виноваты в произошедшем оказались кто угодно, только не европейские центры принятия решений.

Макрон обвинил Китай в том, что тот "убивает своих конкурентов", постоянно наращивая экспорт и уклоняясь от встречного импорта из стран еврозоны. В результате этого торговый дефицит между КНР и ЕС по итогам 2024-го вырос до 305,8 миллиарда долларов (плюс 8,5 миллиарда относительно года ранее), в товарных объемах диспропорция за год увеличилась на четверть, с 34,8 до 44,5 миллиона тонн. В ретроспективе же, по данным Еврокомиссии, за последние десять лет финансовый дисбаланс в пользу Китая удвоился, а товарный — вырос в четыре раза.

Поскольку в своей обиженной речи Эммануэль Макрон регулярно делал выпады в сторону США, будет уместно ввести в общее уравнение и параметры торговли между двумя блоками глобального Запада.

На сайте торгового представительства правительства Соединенных Штатов указано, что в прошлом году общая торговля с Европой товарами и услугами составила полтора триллиона долларов, прибавив к предыдущему году 80 миллиардов. Товаров из ЕС американцы закупают на 975 миллиардов долларов, а экспортируют на 369 миллиардов.

В реализации услуг ситуация обратная. Общий оборот в данной категории превысил полтриллиона долларов, США продают европейцам услуг на 294 миллиарда долларов (плюс 32 миллиарда), а покупают на 206 (плюс семнадцать пунктов), выйдя в положительный баланс на 88 миллиардов. Однако эти успехи лишь слегка подсластили пилюлю, так как чистый дефицит торговли США — ЕС составил 235,9 миллиарда долларов в пользу европейцев, что на 28,2 миллиарда больше, чем годом ранее.

Дональд Трамп в этой ситуации, как мы помним, без затей пригрозил Европе огромными заградительными пошлинами и фактически выбил из вчерашних партнеров исключительные преференции. Макрон от лица Евросоюза очень обиделся и решил провернуть аналогичный фокус с Китаем. Едва вернувшись в Париж, французский лидер потребовал от Пекина передать французской стороне ряд инновационных технологий вроде выпуска автомобильных аккумуляторных батарей и современных солнечных панелей с улучшенной производительностью. Далее, умолчав, что именно в рамках глобальной западной политики ЕС осознанно ухудшил отношения с КНР, Макрон потребовал увеличить китайские инвестиции в европейскую экономику. А если в Пекине не проникнутся важностью момента, Париж пригрозил ввести 70-процентные ставки на ввоз китайских товаров, в первую очередь электромобилей и электроники.

Показательно, что сей спич Макрон выдал, как раз вернувшись из Китая, где, невзирая на представительный состав делегации, вместо ожидаемых крупных промышленных контрактов вроде заказа пятисот авиалайнеров Airbus удалось подписать несколько малозначимых бумаг по двустороннему обмену студентами или программе защиты панд.

На первый взгляд может показаться, что официальный Париж непоследователен в своих заявлениях, однако это явное заблуждение. Объясняется оно тем, что мы рефлекторно следим за всеми событиями в привязке к нашей стране и в этой пестрой мозаике сложно выстроить цельные стратегические линии для отдельных стран. На самом деле Франция в текущем украинском конфликте стремилась реализовать целый ряд неафишируемых задач.

Еще до СВО Елисейский дворец изо всех сил поддерживал Германию в ее стремлении закрыть угольные и атомные электростанции, лелея надежду стать главным генератором Европы и диктовать свои условия на внутреннем рынке энергетики. Пока Европа отказывалась от ископаемого топлива и переходила на альтернативные источники, французы к концу 2024 года вышли на исторический максимум производства электроэнергии, стали крупнейшим нетто-экспортером, хотя на момент начала СВО они электричество импортировали. Крупнейшим покупателем французских мегаватт-часов стали Германия, Великобритания и Италия. Этот список подозрительно точно совпадает с главными поджигателями украинской войны.

Команда Макрона, хоть и регулярно меняла свой состав, но действовала с полным пониманием конъюнктуры. Франция была одной из стран, выступавших за продолжение войны, но против увеличения военных поставок из США. Ларчик открывается просто: по оценкам The Times, французская армия из всех стран ЕС наименее интегрирована с продукцией американского ВПК. Если у Германии и Британии такая зависимость приближается к девяноста процентам, то у французских Вооруженных сил этот показатель чуть выше половины. Макрон, имея самую высокую энерговооруженность, собирался сделать Францию первой экономикой Европы, доминантой не только на рынке электроэнергии, но и на рынке производства оружия. Одновременно правительство Макрона всегда подталкивало вперед Германию, предоставляя ей нести самые крупные расходы на войну, а сами французы по итогам девяти месяцев текущего года вошли в тройку крупнейших покупателей российских энергоносителей.