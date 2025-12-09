Рейтинг@Mail.ru
Китай обсуждает ограничение на импорт чипов Nvidia - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/kitaj-2060860411.html
Китай обсуждает ограничение на импорт чипов Nvidia
Китай обсуждает ограничение на импорт чипов Nvidia - РИА Новости, 09.12.2025
Китай обсуждает ограничение на импорт чипов Nvidia
Китай обсуждает ограничение на импорт передовых графических процессоров производства американской компании Nvidia в рамках стремления к самодостаточности в этой РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T16:01:00+03:00
2025-12-09T16:01:00+03:00
в мире
китай
сша
пекин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18696/89/186968974_0:1:901:507_1920x0_80_0_0_bf268a5efb29a30a8502a7bb7414e7f1.jpg
https://ria.ru/20250918/chip-2042653659.html
https://ria.ru/20250724/tramp-2031269461.html
китай
сша
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18696/89/186968974_112:0:788:507_1920x0_80_0_0_0d80851c2c58dabfb2f6e88c48715b7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, пекин, дональд трамп
В мире, Китай, США, Пекин, Дональд Трамп
Китай обсуждает ограничение на импорт чипов Nvidia

FT: КНР обсуждает ограничение на импорт чипов Nvidia, несмотря на разрешение США

© РИА Новости / Илья ПиталевФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Китай обсуждает ограничение на импорт передовых графических процессоров производства американской компании Nvidia в рамках стремления к самодостаточности в этой сфере, несмотря на разрешение на поставки от президента США Дональда Трампа, пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.
В понедельник Трамп заявил, что Соединенные Штаты разрешат Nvidia поставлять свои чипы H200 клиентам в Китае и других странах на условиях, которые позволят по-прежнему обеспечивать национальную безопасность.
Василий Шпак - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Замглавы Минпромторга: Россия способна произвести самый лучший чип в мире
18 сентября, 11:11
"Власти в Пекине обсуждали способы введения ограниченного доступа к чипам H200", - пишет газета со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По словам источников, покупателям в Китае, скорее всего, придется проходить через процедуру одобрения, включая подачу заявки с объяснением, почему им не подходят отечественные аналоги.
Окончательное решение по механизму импорта чипов Nvidia в Китае еще не принято, отмечают источники.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Эксперт прокомментировал решение Трампа по чипам для Китая
24 июля, 21:23
 
В миреКитайСШАПекинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала