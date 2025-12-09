Рейтинг@Mail.ru
Ди Каприо признали артистом года по версии Time
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:28 09.12.2025 (обновлено: 20:39 09.12.2025)
Ди Каприо признали артистом года по версии Time
Ди Каприо признали артистом года по версии Time - РИА Новости, 09.12.2025
Ди Каприо признали артистом года по версии Time
Американского актера и кинопродюсера Леонардо Ди Каприо признали артистом года по версии журнала Time. РИА Новости, 09.12.2025
культура
сша
леонардо ди каприо
в мире
сша, леонардо ди каприо, в мире
Культура, США, Леонардо Ди Каприо, В мире
Ди Каприо признали артистом года по версии Time

Time назвал Ди Каприо артистом года

Леонардо Ди Каприо
Леонардо Ди Каприо - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Леонардо Ди Каприо. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Американского актера и кинопродюсера Леонардо Ди Каприо признали артистом года по версии журнала Time.
"Все, чего он когда-либо хотел, — это стать актером", — говорится в публикации в соцсети X.
Обложка Time, посвященная Ди Каприо
Журнал Time опубликовал обложку, посвященную артисту ди Каприо - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© TIME/X
Обложка Time, посвященная Ди Каприо
Как отмечает издание, спустя более чем 30 лет его карьеры, построенной "на совершении в основном непредсказуемых ставок", зрители все еще хотят видеть актера на экране, возможно, даже больше, чем когда-либо.
Ди Каприо — лауреат множества наград, в том числе премий "Оскар", BAFTA, "Золотой глобус" и Гильдии киноактеров США, за лучшую мужскую роль в драматическом вестерне "Выживший" 2015 года.
Топ лучших фильмов первого полугодия 2025 года - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Топ лучших фильмов первого полугодия 2025 года
7 ноября, 16:55
 
КультураСШАЛеонардо Ди КаприоВ мире
 
 
