Ди Каприо признали артистом года по версии Time
Ди Каприо признали артистом года по версии Time - РИА Новости, 09.12.2025
Ди Каприо признали артистом года по версии Time
Американского актера и кинопродюсера Леонардо Ди Каприо признали артистом года по версии журнала Time.
Time назвал Ди Каприо артистом года
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
Американского актера и кинопродюсера Леонардо Ди Каприо признали артистом года по версии журнала Time
.
"Все, чего он когда-либо хотел, — это стать актером", — говорится в публикации в соцсети X.
Как отмечает издание, спустя более чем 30 лет его карьеры, построенной "на совершении в основном непредсказуемых ставок", зрители все еще хотят видеть актера на экране, возможно, даже больше, чем когда-либо.
Ди Каприо
— лауреат множества наград, в том числе премий "Оскар", BAFTA, "Золотой глобус" и Гильдии киноактеров США
, за лучшую мужскую роль в драматическом вестерне "Выживший" 2015 года.