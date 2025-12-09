Ди Каприо признали артистом года по версии Time

"Все, чего он когда-либо хотел, — это стать актером", — говорится в публикации в соцсети X.

Как отмечает издание, спустя более чем 30 лет его карьеры, построенной "на совершении в основном непредсказуемых ставок", зрители все еще хотят видеть актера на экране, возможно, даже больше, чем когда-либо.