Рейтинг@Mail.ru
Киевский режим довел Украину до нищеты, заявил Небензя - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:46 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/kiev-2060957603.html
Киевский режим довел Украину до нищеты, заявил Небензя
Киевский режим довел Украину до нищеты, заявил Небензя - РИА Новости, 09.12.2025
Киевский режим довел Украину до нищеты, заявил Небензя
Киевский режим довел Украину до нищеты и гражданской войны, а также сделал ее разменной монетой в противостоянии Запада и России, заявил постпред РФ в ООН... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T20:46:00+03:00
2025-12-09T20:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
василий небензя
оон
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974534778_0:357:2351:1680_1920x0_80_0_0_1655046909d140089e5bda5c8fda67ee.jpg
https://ria.ru/20250529/nebenzya-2019875199.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974534778_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1971dca5952b6d19a49d4cfb5a48f05c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, василий небензя, оон, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Василий Небензя, ООН, Мирный план США по Украине
Киевский режим довел Украину до нищеты, заявил Небензя

Небензя: Киев довел Украину до нищеты и гражданской войны

© AP Photo / Seth WenigВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Василий Небензя . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 9 дек - РИА Новости. Киевский режим довел Украину до нищеты и гражданской войны, а также сделал ее разменной монетой в противостоянии Запада и России, заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.
"Киевский режим довел свою страну не только до нищеты и гражданской войны, но и сделал Украину разменной монетой в геополитическом противостоянии Запада и России", - сказал он на заседании Совбеза ООН.
Российский дипломат добавил, что за эти "преступные ошибки" украинцы уже заплатили ужасающую цену, однако их хотят заставить заплатить еще больше.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Небензя предложил Киеву выбрать, как он хочет закончить конфликт
29 мая, 23:57
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВасилий НебензяООНМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала