https://ria.ru/20251209/kiev-2060957603.html
Киевский режим довел Украину до нищеты, заявил Небензя
Киевский режим довел Украину до нищеты, заявил Небензя - РИА Новости, 09.12.2025
Киевский режим довел Украину до нищеты, заявил Небензя
Киевский режим довел Украину до нищеты и гражданской войны, а также сделал ее разменной монетой в противостоянии Запада и России, заявил постпред РФ в ООН... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T20:46:00+03:00
2025-12-09T20:46:00+03:00
2025-12-09T20:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
василий небензя
оон
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974534778_0:357:2351:1680_1920x0_80_0_0_1655046909d140089e5bda5c8fda67ee.jpg
https://ria.ru/20250529/nebenzya-2019875199.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974534778_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1971dca5952b6d19a49d4cfb5a48f05c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, василий небензя, оон, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Василий Небензя, ООН, Мирный план США по Украине
Киевский режим довел Украину до нищеты, заявил Небензя
Небензя: Киев довел Украину до нищеты и гражданской войны