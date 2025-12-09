Большая часть Киева осталась без света

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Почти весь Киев погрузился в темноту, сообщает Times of Ukraine.
"Более 70 процентов столицы оказалось без электроэнергии", — говорится в публикации издания в Telegram-канале.
Как сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК, ранее во вторник в Киеве, Киевской и Одесской областях ввели экстренные графики отключения электроэнергии. Позднее Министерство энергетики сообщило об отмене экстренных и введении почасовых графиков. При этом даже с плановыми отключениями без света одновременно может оставаться около половины населения.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти рассказывали о повреждениях в сетях и коммунальных системах из-за ударов российских войск.
В воскресенье Минобороны сообщило о массированном ударе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. Целями стали предприятия ТЭК, используемые в интересах ВСУ, а также инфраструктура аэродрома, склады горючего, пункты временной дислокации личного состава и наемников. Днем ранее российские подразделения также нанесли удары по объектам энергетики, связанным с украинским ВПК.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту. Представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не выбирает в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.
