Большая часть Киева осталась без света - РИА Новости, 09.12.2025
18:34 09.12.2025 (обновлено: 19:25 09.12.2025)
Большая часть Киева осталась без света
Почти весь Киев погрузился в темноту, сообщает Times of Ukraine. РИА Новости, 09.12.2025
Большая часть Киева осталась без света

Times of Ukraine: более 70% Киева осталось без света

Блэкаут в Киеве
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Почти весь Киев погрузился в темноту, сообщает Times of Ukraine.
"Более 70 процентов столицы оказалось без электроэнергии", — говорится в публикации издания в Telegram-канале.
Как сообщила украинская энергетическая компания ДТЭК, ранее во вторник в Киеве, Киевской и Одесской областях ввели экстренные графики отключения электроэнергии. Позднее Министерство энергетики сообщило об отмене экстренных и введении почасовых графиков. При этом даже с плановыми отключениями без света одновременно может оставаться около половины населения.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти рассказывали о повреждениях в сетях и коммунальных системах из-за ударов российских войск.
В воскресенье Минобороны сообщило о массированном ударе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. Целями стали предприятия ТЭК, используемые в интересах ВСУ, а также инфраструктура аэродрома, склады горючего, пункты временной дислокации личного состава и наемников. Днем ранее российские подразделения также нанесли удары по объектам энергетики, связанным с украинским ВПК.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Зеленский сделал заявление после российских ударов возмездия
7 декабря, 14:35
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту. Представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не выбирает в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.
