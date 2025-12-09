Большая часть Киева осталась без света

Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти рассказывали о повреждениях в сетях и коммунальных системах из-за ударов российских войск.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту. Представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не выбирает в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.