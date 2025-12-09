https://ria.ru/20251209/kiev-2060786151.html
Киев продолжает обстрелы приграничья, заявил Бортников
Киев не прекращает обстрелы приграничья и попытки проникновения диверсионно-разведывательных формирований вглубь России, заявил глава ФСБ Александр Бортников на РИА Новости, 09.12.2025
киев
россия
москва
Киев, Россия, Москва, Александр Бортников, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Бортников: Киев продолжает обстрелы приграничья и попытки проникновения ДРГ