Киев продолжает обстрелы приграничья, заявил Бортников - РИА Новости, 09.12.2025
12:33 09.12.2025
Киев продолжает обстрелы приграничья, заявил Бортников
Киев продолжает обстрелы приграничья, заявил Бортников
Киев не прекращает обстрелы приграничья и попытки проникновения диверсионно-разведывательных формирований вглубь России, заявил глава ФСБ Александр Бортников
киев, россия, москва, александр бортников, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Киев, Россия, Москва, Александр Бортников, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Киев продолжает обстрелы приграничья, заявил Бортников

Бортников: Киев продолжает обстрелы приграничья и попытки проникновения ДРГ

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Киев не прекращает обстрелы приграничья и попытки проникновения диверсионно-разведывательных формирований вглубь России, заявил глава ФСБ Александр Бортников на совместном заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) и федерального оперативного штаба (ФОШ).
В Москве под руководством председателя НАК Бортникова состоялось совместное заседание НАК и ФОШ, на котором подведены итоги работы в 2025 году и определены приоритетные направления деятельности на 2026 год.
"Не прекращаются обстрелы приграничных с Украиной территорий и попытки проникновения диверсионно-разведывательных формирований вглубь нашей страны", - приводит слова Бортникова пресс-служба национального антитеррористического комитета.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Украина дорого заплатила за атаки на гражданские объекты, заявил Кадыров
7 декабря, 22:09
 
