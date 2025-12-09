Рейтинг@Mail.ru
Проект "мирного плана" Трампа вызвал отторжение у Киева, заявили в СВР - РИА Новости, 09.12.2025
11:24 09.12.2025
Проект "мирного плана" Трампа вызвал отторжение у Киева, заявили в СВР
сша
дональд трамп
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
дело миндича
киев
мирный план сша по украине
сша, дональд трамп, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), дело миндича, киев, мирный план сша по украине
США, Дональд Трамп, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Дело Миндича, Киев, Мирный план США по Украине
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Проект плана мирного урегулирования украинского конфликта, разработанный при участии президента США Дональда Трампа, вызвал отторжение у киевского режима, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки .
"Проект "мирного плана" Д. Трампа вызвал истеричное отторжение в окружении Зеленского", - говорится в сообщении СВР.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
"Единственная надежда": в США предсказали бегство Зеленского с Украины
