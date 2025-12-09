МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Проект плана мирного урегулирования украинского конфликта, разработанный при участии президента США Дональда Трампа, вызвал отторжение у киевского режима, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки .
Проект "мирного плана" Трампа вызвал отторжение у Киева, заявили в СВР
Проект "мирного плана" Трампа вызвал отторжение у Киева, заявили в СВР - РИА Новости, 09.12.2025
Проект "мирного плана" Трампа вызвал отторжение у Киева, заявили в СВР
Проект плана мирного урегулирования украинского конфликта, разработанный при участии президента США Дональда Трампа, вызвал отторжение у киевского режима,... РИА Новости, 09.12.2025
сша
дональд трамп
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
дело миндича
киев
мирный план сша по украине
сша
киев
2025
