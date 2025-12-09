Рейтинг@Mail.ru
Обращений от россиян на Хоккайдо в связи с землетрясением нет - РИА Новости, 09.12.2025
05:46 09.12.2025
Обращений от россиян на Хоккайдо в связи с землетрясением нет
Обращений от россиян на самом северном японском острове Хоккайдо в связи с сильным землетрясением в понедельник нет, сообщили РИА Новости в генеральном...
в мире
хоккайдо
аомори (префектура)
саппоро
хоккайдо
аомори (префектура)
саппоро
Обращений от россиян на Хоккайдо в связи с землетрясением нет

Вид на остров Хоккайдо
Вид на остров Хоккайдо. Архивное фото
ТОКИО, 9 дек – РИА Новости. Обращений от россиян на самом северном японском острове Хоккайдо в связи с сильным землетрясением в понедельник нет, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве России в Саппоро.
"Ни в генконсульство в Саппоро, ни в отделение генконсульства в Хакодатэ обращений от российских граждан в связи с землетрясением к этому часу не поступало. Также не поступало информации о пострадавших среди граждан России", - сообщили РИА Новости в генконсульстве.
Вчера, 04:14
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в районе северной префектуры Аомори, была объявлена угроза цунами вдоль северо-восточного побережья острова Хонсю и восточного побережья острова Хоккайдо. Землетрясение затронуло север острова Хонсю, где находится Аомори, и самый северный японский остров Хоккайдо.
Максимальная высота цунами составила 70 сантиметров.
Очаг землетрясения залегал на глубине 54 километров у восточного побережья префектуры Аомори. Максимальная сила толчков составила 6+ по семибалльной шкале, принятой в Японии.
