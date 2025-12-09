https://ria.ru/20251209/kbr-2060817252.html
Гармонист из Кабардино-Балкарии поддержал бойцов в зоне СВО
Гармонист из Кабардино-Балкарии поддержал бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 09.12.2025
Гармонист из Кабардино-Балкарии поддержал бойцов в зоне СВО
Жители селения Кременчуг-Константиновское из Баксанского района Кабардино-Балкарии отправили гуманитарный груз для бойцов в зону СВО, поддержать военнослужащих... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T14:08:00+03:00
2025-12-09T14:08:00+03:00
2025-12-09T14:08:00+03:00
надежные люди
баксанский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049995581_0:166:3049:1881_1920x0_80_0_0_1c8ceb2f99a749151befd185d228cd4d.jpg
https://ria.ru/20251209/moskvichi-2060773523.html
баксанский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049995581_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_f1c0a48ffeb2cabec37f7b7cc033e1ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
баксанский район
Надежные люди, Баксанский район
Гармонист из Кабардино-Балкарии поддержал бойцов в зоне СВО
Жители КБР отправили гуманитарный груз для бойцов в зону СВО
НАЛЬЧИК, 9 дек – РИА Новости. Жители селения Кременчуг-Константиновское из Баксанского района Кабардино-Балкарии отправили гуманитарный груз для бойцов в зону СВО, поддержать военнослужащих приехал и выступивший для них сельский гармонист, сообщила администрация главы республики.
"Жители сельского поселения Кременчуг-Константиновское отправили гуманитарный груз для военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции… Кроме того, поддержать бойцов в зону СВО отправился гармонист. Он подготовил программу и выступил перед участниками СВО с патриотическими песнями", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
В состав груза вошли продукты питания, предметы первой необходимости и средства гигиены. Помимо этого, сельчане постоянно отправляют военнослужащим маскировочные сети.
Отмечается, что в сборе груза участвовали местные предприниматели и сельхозтоваропроизводители, трудовые коллективы и неравнодушные жители села.