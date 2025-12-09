Рейтинг@Mail.ru
Гармонист из Кабардино-Балкарии поддержал бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 09.12.2025
14:08 09.12.2025
Гармонист из Кабардино-Балкарии поддержал бойцов в зоне СВО
Гармонист из Кабардино-Балкарии поддержал бойцов в зоне СВО
баксанский район
Надежные люди, Баксанский район
Гармонист из Кабардино-Балкарии поддержал бойцов в зоне СВО

Жители КБР отправили гуманитарный груз для бойцов в зону СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 9 дек – РИА Новости. Жители селения Кременчуг-Константиновское из Баксанского района Кабардино-Балкарии отправили гуманитарный груз для бойцов в зону СВО, поддержать военнослужащих приехал и выступивший для них сельский гармонист, сообщила администрация главы республики.
"Жители сельского поселения Кременчуг-Константиновское отправили гуманитарный груз для военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции… Кроме того, поддержать бойцов в зону СВО отправился гармонист. Он подготовил программу и выступил перед участниками СВО с патриотическими песнями", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
В состав груза вошли продукты питания, предметы первой необходимости и средства гигиены. Помимо этого, сельчане постоянно отправляют военнослужащим маскировочные сети.
Отмечается, что в сборе груза участвовали местные предприниматели и сельхозтоваропроизводители, трудовые коллективы и неравнодушные жители села.
Более 140 миллионов рублей на помощь участникам СВО перевели москвичи
Надежные людиБаксанский район
 
 
