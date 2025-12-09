Гармонист из Кабардино-Балкарии поддержал бойцов в зоне СВО

НАЛЬЧИК, 9 дек – РИА Новости. Жители селения Кременчуг-Константиновское из Баксанского района Кабардино-Балкарии отправили гуманитарный груз для бойцов в зону СВО, поддержать военнослужащих приехал и выступивший для них сельский гармонист, сообщила администрация главы республики.

"Жители сельского поселения Кременчуг-Константиновское отправили гуманитарный груз для военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции… Кроме того, поддержать бойцов в зону СВО отправился гармонист. Он подготовил программу и выступил перед участниками СВО с патриотическими песнями", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

В состав груза вошли продукты питания, предметы первой необходимости и средства гигиены. Помимо этого, сельчане постоянно отправляют военнослужащим маскировочные сети.