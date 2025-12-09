https://ria.ru/20251209/kazan-2060728757.html
В аэропортах Казани и Чебоксар сняли временные ограничения
В аэропортах Казани и Чебоксар сняли временные ограничения - РИА Новости, 09.12.2025
В аэропортах Казани и Чебоксар сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Казани и Чебоксар, сообщила Росавиация. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T09:13:00+03:00
2025-12-09T09:13:00+03:00
2025-12-09T09:13:00+03:00
казань
чебоксары
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150552/33/1505523357_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dc7f9cc6f6af04ba9ae0ba228c469a2e.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
казань
чебоксары
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150552/33/1505523357_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_08fe51d539ea7ca3a6e8f8bc87a72a84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, чебоксары, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Казань, Чебоксары, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Казани и Чебоксар сняли временные ограничения
В аэропортах Казани и Чебоксар сняли ограничения на прием и выпуск судов