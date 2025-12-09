Капризов и Тарасенко забросили по шайбе за "Миннесоту" в матче НХЛ

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" одержала победу над "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сиэтле завершилась победой гостей со счетом 4:1 (0:0, 1:1, 3:0). В составе победителей шайбы забросили Йоэль Эрикссон Эк (22-я минута), Маркус Юханссон (49), а также российские форварды Кирилл Капризов (59) и Владимир Тарасенко (60). У "Кракен" отличился Джордан Эберле (27).
09 декабря 2025 • начало в 06:00
Завершен
26:48 • Джордан Эберле
21:18 • Юэль Эрикссон Эк
48:12 • Маркус Йоханссон
58:45 • Кирилл Капризов
59:00 • Владимир Тарасенко
В активе 28-летнего Капризова 33 (18 голов +15 передач) очка в 30 играх текущего сезона. На счету 33-летнего Тарасенко 11 (3+8) результативных действий в 23 матчах. Их одноклубники форварды Данила Юров и Яков Тренин не отметились результативными действиями.
"Миннесота" (37 очков) занимает третье место в таблице Центрального дивизиона, "Сиэтл" (28) идет шестым в Тихоокеанском.
В следующем матче "Миннесота" примет "Даллас Старз" 12 декабря, "Сиэтл" в этот же день сыграет с "Лос-Анджелес Кингз" на домашнем льду.
В другом матче "Детройт Ред Уингз" одержал гостевую победу над "Ванкувер Кэнакс" - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).