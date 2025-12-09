Рейтинг@Mail.ru
Капризов и Тарасенко забросили по шайбе за "Миннесоту" в матче НХЛ
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:51 09.12.2025
Капризов и Тарасенко забросили по шайбе за "Миннесоту" в матче НХЛ
Капризов и Тарасенко забросили по шайбе за "Миннесоту" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Капризов и Тарасенко забросили по шайбе за "Миннесоту" в матче НХЛ
"Миннесота Уайлд" одержала победу над "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 09.12.2025
хоккей
спорт
владимир тарасенко
кирилл капризов
миннесота уайлд
сиэтл кракен
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт, владимир тарасенко, кирилл капризов, миннесота уайлд, сиэтл кракен, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Владимир Тарасенко, Кирилл Капризов, Миннесота Уайлд, Сиэтл Кракен, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Капризов и Тарасенко забросили по шайбе за "Миннесоту" в матче НХЛ

Голы Тарасенко и Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Сиэтл" в матче НХЛ

Кирилл Капризов
Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : Социальные сети Minnesota Wild
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. "Миннесота Уайлд" одержала победу над "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сиэтле завершилась победой гостей со счетом 4:1 (0:0, 1:1, 3:0). В составе победителей шайбы забросили Йоэль Эрикссон Эк (22-я минута), Маркус Юханссон (49), а также российские форварды Кирилл Капризов (59) и Владимир Тарасенко (60). У "Кракен" отличился Джордан Эберле (27).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
09 декабря 2025 • начало в 06:00
Завершен
Сиэтл
1 : 4
Миннесота
26:48 • Джордан Эберле
(Чендлер Стивенсон, Джаред Маккенн)
21:18 • Юэль Эрикссон Эк
(Мэттью Болди, Якоб Миддлтон)
48:12 • Маркус Йоханссон
(Юэль Эрикссон Эк)
58:45 • Кирилл Капризов
(Нико Штурм, Джаред Спарджеон)
59:00 • Владимир Тарасенко
(Юэль Эрикссон Эк)
В активе 28-летнего Капризова 33 (18 голов +15 передач) очка в 30 играх текущего сезона. На счету 33-летнего Тарасенко 11 (3+8) результативных действий в 23 матчах. Их одноклубники форварды Данила Юров и Яков Тренин не отметились результативными действиями.
"Миннесота" (37 очков) занимает третье место в таблице Центрального дивизиона, "Сиэтл" (28) идет шестым в Тихоокеанском.
В следующем матче "Миннесота" примет "Даллас Старз" 12 декабря, "Сиэтл" в этот же день сыграет с "Лос-Анджелес Кингз" на домашнем льду.
В другом матче "Детройт Ред Уингз" одержал гостевую победу над "Ванкувер Кэнакс" - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).
Российский защитник "Калгари" Ян Кузнецов набрал два очка в матче НХЛ
ХоккейСпортВладимир ТарасенкоКирилл КапризовМиннесота УайлдСиэтл КракенНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
