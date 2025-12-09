Мерц раскритиковал некоторые пункты стратегии нацбезопасности США

По мнению канцлера, демократия в Европе не нуждается в спасении, а если бы нуждалась, то европейцы справились бы с этим сами.

"Вопрос о том, что это значит для нашего сотрудничества в области безопасности, конечно, самый важный. Это подтверждает мою оценку того, что мы должны стать гораздо более независимыми в политике безопасности от США в Европе, а следовательно, и в Германии", - добавил Мерц.