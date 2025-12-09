Рейтинг@Mail.ru
16:22 09.12.2025
Мерц раскритиковал некоторые пункты стратегии нацбезопасности США
Мерц раскритиковал некоторые пункты стратегии нацбезопасности США
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что некоторые положения новой стратегии национальной безопасности США "неприемлемы с европейской точки зрения". РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T16:22:00+03:00
2025-12-09T16:22:00+03:00
Мерц раскритиковал некоторые пункты стратегии нацбезопасности США

Мерц назвал некоторые положения новой стратегии США неприемлемыми

Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что некоторые положения новой стратегии национальной безопасности США "неприемлемы с европейской точки зрения".
Белый дом 5 декабря опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
Песков раскритиковал слова Мерца о восстановлении СССР
Песков раскритиковал слова Мерца о восстановлении СССР
Вчера, 13:16
"Эта стратегия безопасности, опубликованная на прошлой неделе, по существу меня не удивила... То, что мы прочитали на прошлой неделе, примерно соответствует тому, что вице-президент (США Джей Ди Вэнс - ред.) уже говорил в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале. Нескорые вещи оттуда объяснимы, некоторые можно понять, но некоторые неприемлемы для нас с европейской точки зрения", - заявил Мерц во время пресс-конференции во время визита в Рейнланд-Пфальц. Трансляцию вел телеканал Phoenix.
По мнению канцлера, демократия в Европе не нуждается в спасении, а если бы нуждалась, то европейцы справились бы с этим сами.
"Вопрос о том, что это значит для нашего сотрудничества в области безопасности, конечно, самый важный. Это подтверждает мою оценку того, что мы должны стать гораздо более независимыми в политике безопасности от США в Европе, а следовательно, и в Германии", - добавил Мерц.
В Европе кипят от злости из-за новой доктрины США, пишет Politico
В Европе кипят от злости из-за новой доктрины США, пишет Politico
8 декабря, 10:44
Канцлер при этом отметил, что переданное президенту США Дональду Трампу приглашение приехать в Германию остается в силе, но конкретных дат пока нет. "Он (Трамп - ред.) сказал мне, что хочет сделать это в следующем году. У нас еще нет даты. Но приглашение есть, и он согласился с большим энтузиазмом", - заявил Мерц.
Во вторник глава евродипломатии Кая Каллас обвинила США в провокации за критику в адрес ЕС в стратегии нацбезопасности. Каллас добавила, что ЕС тоже мог бы указать на множество проблем в США, но делать этого не собирается.
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что новая американская стратегия окажет отрезвляющее воздействие на "партию войны" в Европе.
В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура, и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой.
Мерц назвал Россию крупнейшей угрозой для безопасности Европы
Мерц назвал Россию крупнейшей угрозой для безопасности Европы
7 мая, 21:23
 
