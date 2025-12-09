https://ria.ru/20251209/kamni-2060791868.html
Россиянка погибла при падении камней на туристический автобус во Вьетнаме
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Россиянка погибла во Вьетнаме из-за падения камней на туристический автобус, еще два пассажира пострадали, сообщил РИА Новости генеральный консул в Хошимине Тимур Садыков.
"Утром 8 декабря в районе перевала Дай Нинь, провинция Ламдонг
, на туристический автобус с 11 пассажирами упали каменные глыбы из проходившей рядом строительной техники. В результате происшествия погибла гражданка России
1968 года рождения, еще двое российских туристов получили травмы различной степени тяжести", — сказал он.
Пострадавших доставили в больницы, один из них находится в тяжелом состоянии, добавил Садыков.
По его словам, генконсульство установило связь с родственниками погибшей.
Местная полиция изучает записи с камер видеонаблюдения и опрашивает водителей строительных машин, чтобы выяснить причины произошедшего.