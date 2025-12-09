Рейтинг@Mail.ru
12:50 09.12.2025 (обновлено: 18:18 09.12.2025)
Россиянка погибла при падении камней на туристический автобус во Вьетнаме
россия, вьетнам, хошимин, в мире
Россия, Вьетнам, Хошимин, В мире
© Фото : Tuoi TreНа месте происшествия, где произошло падение камней на туристический автобус во Вьетнаме
На месте происшествия, где произошло падение камней на туристический автобус во Вьетнаме
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Россиянка погибла во Вьетнаме из-за падения камней на туристический автобус, еще два пассажира пострадали, сообщил РИА Новости генеральный консул в Хошимине Тимур Садыков.
"Утром 8 декабря в районе перевала Дай Нинь, провинция Ламдонг, на туристический автобус с 11 пассажирами упали каменные глыбы из проходившей рядом строительной техники. В результате происшествия погибла гражданка России 1968 года рождения, еще двое российских туристов получили травмы различной степени тяжести", — сказал он.
Пострадавших доставили в больницы, один из них находится в тяжелом состоянии, добавил Садыков.
По его словам, генконсульство установило связь с родственниками погибшей.
Местная полиция изучает записи с камер видеонаблюдения и опрашивает водителей строительных машин, чтобы выяснить причины произошедшего.
Танкер Swanlake
На борту танкера в Мраморном море погиб россиянин
19 ноября, 23:42
 
РоссияВьетнамХошиминВ мире
 
 
