На Камчатке за сутки зарегистрировали семь афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 дек – РИА Новости. За минувшие сутки ученые зафиксировали у камчатского побережья семь афтершоков магнитудой до 7,0, в том числе один ощущаемый, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
Сутками ранее было зарегистрировано восемь афтершоков магнитудой от 3,6 до 6,3, один из которых в Петропавловске-Камчатском ощущался силой до 2 баллов.
"За сутки зафиксированы семь афтершоков, магнитудой от 3,8 до 7,0. В населенных пунктах региона подземные толчки ощущались один раз", - сообщили спасатели в Telegram-канале.
На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля. Вулканологи сообщают об активности вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова, Камбального.
"Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – отметили в ГУМЧС.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, которое в населенных пунктах полуострова ощущалось силой до 7 баллов. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Наиболее мощные из них произошли 13 сентября (магнитуда в эпицентре 6,3, интенсивность в населенных пунктах – 6 баллов) и 19 сентября (магнитуда 7,8, интенсивность 7 баллов). Ученые характеризуют текущую сейсмическую активность как фоновую среднюю. Решением главы региона в крае введен режим ЧС природного характера.