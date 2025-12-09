В Камбодже заявили, что Таиланд продолжает обстрел жилых районов

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Тайские военные продолжают обстреливать жилые районы в приграничной провинции Пурсат, Тайские военные продолжают обстреливать жилые районы в приграничной провинции Пурсат, заявило Министерство национальной обороны Камбоджи.

"Тайские вооруженные силы 9 декабря в 12:33 начали обстрел артиллерийскими снарядами калибров 105 и 155 миллиметров, беспорядочно и беспощадно целясь по жилым гражданским районам в уезде Тхма Да района Вел Веэнг провинции Пурсат", — говорится в Telegram-канале ведомства.

Эскалация боевых действий на границе Таиланда Камбоджи началась в конце прошлой недели. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия и наносят удары по военным объектам друг друга.

Седьмого декабря тайские военные приказали эвакуироваться жителям приграничных районов четырех провинций. Новостной портал Khaosod утверждает, что камбоджийские солдаты открыли огонь по тайским сотрудникам службы безопасности, издание Khmer Times заявило, что это тайские войска обстреляли камбоджийцев.

В ночь на 8 декабря Бангкок заявил об атаке камбоджийских военных на базу Анупонг. Также утверждается, что Пномпень запустил ракеты по районам с мирным населением в провинции Бурирам, перебросил танки и РСЗО через КПП и обстрелял район аэропорта и госпиталя. В ответ тайская армия подняла истребители для поражения целей в районе Чонг Ан Ма.

Камбоджа, в свою очередь, обвинила Таиланд в атаках на деревни в провинциях Оддармеантьей и Прэахвихеа. Сообщается о гибели четырех мирных жителей и девяти пострадавших. Пномпень возложил на Бангкок ответственность за провокацию нового витка обострения. Там заявили, что не предпринимали ответных мер и продолжают придерживаться соглашения о прекращении огня.

По последним данным, из приграничных районов эвакуировали около 400 тысяч жителей Таиланда и 11 тысяч граждан Камбоджи. Число погибших в Камбодже возросло до семи, тайская сторона сообщала о гибели трех своих военных.

Конфликт между Таиландом и Камбоджей

В мае между двумя странами начался пограничный конфликт, перешедший в фазу интенсивных боев с применением тяжелых вооружений, артиллерии и авиации.

Камбоджа использовала системы залпового огня "Град" в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон были убитые и раненые, включая мирных жителей.

Территориальные проблемы достались странам от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым Королевство Сиам (ныне Королевство Таиланд) завершило в 1907 году. Часть границы осталась вне внимания специальной комиссии из Парижа из-за труднодоступности. После того как Камбоджа обрела независимость в 1953-м, эти участки стали предметом спора.