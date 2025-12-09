Рейтинг@Mail.ru
В Камбодже заявили, что Таиланд продолжает обстрел жилых районов - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:10 09.12.2025 (обновлено: 15:00 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/kambodzha-2060740830.html
В Камбодже заявили, что Таиланд продолжает обстрел жилых районов
В Камбодже заявили, что Таиланд продолжает обстрел жилых районов - РИА Новости, 09.12.2025
В Камбодже заявили, что Таиланд продолжает обстрел жилых районов
Тайские военные продолжают обстреливать жилые районы в приграничной провинции Пурсат, заявило Министерство национальной обороны Камбоджи. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T10:10:00+03:00
2025-12-09T15:00:00+03:00
в мире
камбоджа
таиланд
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060496764_0:318:3073:2047_1920x0_80_0_0_959670a6b97e2d81e75696f9f3c1bb82.jpg
https://ria.ru/20251209/voennye-2060731123.html
https://ria.ru/20251209/kambodzha-2060719890.html
https://ria.ru/20251208/kambodzha-2060601491.html
камбоджа
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060496764_344:0:3073:2047_1920x0_80_0_0_c3538031157d2b057862946f80f27936.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, камбоджа, таиланд, обострение конфликта между таиландом и камбоджей
В мире, Камбоджа, Таиланд, Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
В Камбодже заявили, что Таиланд продолжает обстрел жилых районов

Камбоджа заявила, что Таиланд продолжает артиллерийский обстрел жилых районов

© AP Photo / AKPБеженцы в провинции Прэахвихеа, Камбоджа
Беженцы в провинции Прэахвихеа, Камбоджа - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / AKP
Беженцы в провинции Прэахвихеа, Камбоджа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Тайские военные продолжают обстреливать жилые районы в приграничной провинции Пурсат, заявило Министерство национальной обороны Камбоджи.
"Тайские вооруженные силы 9 декабря в 12:33 начали обстрел артиллерийскими снарядами калибров 105 и 155 миллиметров, беспорядочно и беспощадно целясь по жилым гражданским районам в уезде Тхма Да района Вел Веэнг провинции Пурсат", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Военная техника армии Камбоджи в районе границы с Таиландом - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
СМИ: Таиланд обвинил Камбоджу в использовании запрещенных мин
Вчера, 09:27
Эскалация боевых действий на границе Таиланда и Камбоджи началась в конце прошлой недели. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия и наносят удары по военным объектам друг друга.
Седьмого декабря тайские военные приказали эвакуироваться жителям приграничных районов четырех провинций. Новостной портал Khaosod утверждает, что камбоджийские солдаты открыли огонь по тайским сотрудникам службы безопасности, издание Khmer Times заявило, что это тайские войска обстреляли камбоджийцев.
В ночь на 8 декабря Бангкок заявил об атаке камбоджийских военных на базу Анупонг. Также утверждается, что Пномпень запустил ракеты по районам с мирным населением в провинции Бурирам, перебросил танки и РСЗО через КПП и обстрелял район аэропорта и госпиталя. В ответ тайская армия подняла истребители для поражения целей в районе Чонг Ан Ма.
Камбоджа, в свою очередь, обвинила Таиланд в атаках на деревни в провинциях Оддармеантьей и Прэахвихеа. Сообщается о гибели четырех мирных жителей и девяти пострадавших. Пномпень возложил на Бангкок ответственность за провокацию нового витка обострения. Там заявили, что не предпринимали ответных мер и продолжают придерживаться соглашения о прекращении огня.
По последним данным, из приграничных районов эвакуировали около 400 тысяч жителей Таиланда и 11 тысяч граждан Камбоджи. Число погибших в Камбодже возросло до семи, тайская сторона сообщала о гибели трех своих военных.
Столица Камбоджи город Пномпень - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Камбодже призвали не распространять информацию о ВС в сети
Вчера, 07:18

Конфликт между Таиландом и Камбоджей

В мае между двумя странами начался пограничный конфликт, перешедший в фазу интенсивных боев с применением тяжелых вооружений, артиллерии и авиации.
Камбоджа использовала системы залпового огня "Град" в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон были убитые и раненые, включая мирных жителей.

Территориальные проблемы достались странам от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым Королевство Сиам (ныне Королевство Таиланд) завершило в 1907 году. Часть границы осталась вне внимания специальной комиссии из Парижа из-за труднодоступности. После того как Камбоджа обрела независимость в 1953-м, эти участки стали предметом спора.

В конце июля при посредничестве США, Китая и Малайзии стороны достигли прекращения огня. На полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре 26 октября премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун и глава правительства Камбоджи Хун Манет подписали декларацию об урегулировании конфликта.
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Reuters: Камбоджа нанесла по Таиланду удары из БМ-21 "Град"
8 декабря, 15:50
 
В миреКамбоджаТаиландОбострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала