Камбоджа обстреляла из РСЗО четыре района Таиланда - РИА Новости, 09.12.2025
04:15 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/kambodzha-2060709726.html
Камбоджа обстреляла из РСЗО четыре района Таиланда
Камбоджа обстреляла из РСЗО четыре района Таиланда - РИА Новости, 09.12.2025
Камбоджа обстреляла из РСЗО четыре района Таиланда
Камбоджа обстреляла ракетами BM-21 четыре приграничных района Таиланда, тайская армия наносит ответный удар, утверждает второй военный округ Сухопутных сил... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T04:15:00+03:00
2025-12-09T04:15:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
таиланд
камбоджа
в мире, таиланд, камбоджа
В мире, Таиланд, Камбоджа
Камбоджа обстреляла из РСЗО четыре района Таиланда

Камбоджа обстреляла ракетами BM-21 четыре района Таиланда

© AP Photo / Heng SinithВоенная техника армии Камбоджи в районе границы с Таиландом
Военная техника армии Камбоджи в районе границы с Таиландом - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Heng Sinith
Военная техника армии Камбоджи в районе границы с Таиландом. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 9 дек - РИА Новости. Камбоджа обстреляла ракетами BM-21 четыре приграничных района Таиланда, тайская армия наносит ответный удар, утверждает второй военный округ Сухопутных сил Таиланда.
"Камбоджа обстреляла ракетами BM-21 четыре приграничных района Таиланда. Вторая армия наносит ответный удар, защищая суверенитет. Вторая армия заявляет, что Камбоджа первой открыла огонь, и обещает защищать суверенитет Таиланда пропорциональным военным ответом", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях.
Военная техника Камбоджи в провинции Оддармеантьей на границе с Таиландом - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
МВД Камбоджи назвало действия Таиланда военными преступлениями
Вчера, 19:04
Тайская армия утверждает, что обстреляны были четыре объекта на тайской стороне границы: Сам Тэ, Фу Пхи, Чонг Та Тхао и Прасат Та Квай.
Второй армейский округ заявил, что камбоджийские войска первыми открыли огонь, "вынудив Таиланд ответить".
Также сообщается, что Камбоджа "записывает видеозаписи столкновений, чтобы показать их миру и выставить себя жертвой, несмотря на то, что она неоднократно инициировала атаки".
В заявлении подчеркивается, что у тайских сил "не было иного выбора, кроме как отреагировать в соответствии с правилами ведения боевых действий, чтобы нейтрализовать угрозу, прекратить огонь противника и защитить жизни и имущество жителей приграничных районов".
Столкновения в этом районе продолжаются, обе стороны обмениваются огнем.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи началась на минувших выходных. Вчера стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а Таиланд провел атаку ВВС по военным объектам.
Камбоджийские военные - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Камбоджа обстреляла район Бан Нонг Я Каэо в провинции Са Каэо
Вчера, 16:29
 
В миреТаиландКамбоджа
 
 
