Камбоджа обстреляла из РСЗО четыре района Таиланда

ДЖАКАРТА, 9 дек - РИА Новости. Камбоджа обстреляла ракетами BM-21 четыре приграничных района Таиланда, тайская армия наносит ответный удар, утверждает второй военный округ Сухопутных сил Таиланда.

"Камбоджа обстреляла ракетами BM-21 четыре приграничных района Таиланда . Вторая армия наносит ответный удар, защищая суверенитет. Вторая армия заявляет, что Камбоджа первой открыла огонь, и обещает защищать суверенитет Таиланда пропорциональным военным ответом", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях.

Тайская армия утверждает, что обстреляны были четыре объекта на тайской стороне границы: Сам Тэ, Фу Пхи, Чонг Та Тхао и Прасат Та Квай.

Второй армейский округ заявил, что камбоджийские войска первыми открыли огонь, "вынудив Таиланд ответить".

Также сообщается, что Камбоджа "записывает видеозаписи столкновений, чтобы показать их миру и выставить себя жертвой, несмотря на то, что она неоднократно инициировала атаки".

В заявлении подчеркивается, что у тайских сил "не было иного выбора, кроме как отреагировать в соответствии с правилами ведения боевых действий, чтобы нейтрализовать угрозу, прекратить огонь противника и защитить жизни и имущество жителей приграничных районов".

Столкновения в этом районе продолжаются, обе стороны обмениваются огнем.