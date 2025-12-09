https://ria.ru/20251209/kambodzha-2060709726.html
Камбоджа обстреляла из РСЗО четыре района Таиланда
ДЖАКАРТА, 9 дек - РИА Новости. Камбоджа обстреляла ракетами BM-21 четыре приграничных района Таиланда, тайская армия наносит ответный удар, утверждает второй военный округ Сухопутных сил Таиланда.
"Камбоджа обстреляла ракетами BM-21 четыре приграничных района Таиланда
. Вторая армия наносит ответный удар, защищая суверенитет. Вторая армия заявляет, что Камбоджа
первой открыла огонь, и обещает защищать суверенитет Таиланда пропорциональным военным ответом", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях.
Тайская армия утверждает, что обстреляны были четыре объекта на тайской стороне границы: Сам Тэ, Фу Пхи, Чонг Та Тхао и Прасат Та Квай.
Второй армейский округ заявил, что камбоджийские войска первыми открыли огонь, "вынудив Таиланд ответить".
Также сообщается, что Камбоджа "записывает видеозаписи столкновений, чтобы показать их миру и выставить себя жертвой, несмотря на то, что она неоднократно инициировала атаки".
В заявлении подчеркивается, что у тайских сил "не было иного выбора, кроме как отреагировать в соответствии с правилами ведения боевых действий, чтобы нейтрализовать угрозу, прекратить огонь противника и защитить жизни и имущество жителей приграничных районов".
Столкновения в этом районе продолжаются, обе стороны обмениваются огнем.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи началась на минувших выходных. Вчера стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а Таиланд провел атаку ВВС по военным объектам.