На Хорошевском шоссе в Москве загорелся "КамАЗ"
15:44 09.12.2025 (обновлено: 15:51 09.12.2025)
На Хорошевском шоссе в Москве загорелся "КамАЗ"
На Хорошевском шоссе в Москве загорелся "КамАЗ"
На Хорошевском шоссе в Москве загорелся "КамАЗ"

Автомобиль скорой помощи в Москве
Автомобиль скорой помощи в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Грузовой "Камаз" загорелся на Хорошевском шоссе на севере Москвы, на место происшествия вызваны пожарные, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На Хорошевском шоссе возле дома номер 98 горит по всей площади грузовой "Камаз", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительной информации, "Камаз" без груза. "Пострадавших нет, вызваны дежурные расчеты спасателей", - заключил собеседник агентства.
Позднее он добавил, что возгорание грузовика происходит на территории автобазы по адресу: Хорошёвское шоссе, владение 98.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
На трассе в Подмосковье загорелся McLaren
20 мая, 22:17
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
