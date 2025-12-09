https://ria.ru/20251209/kamaz-2060853547.html
На Хорошевском шоссе в Москве загорелся "КамАЗ"
На Хорошевском шоссе в Москве загорелся "КамАЗ" - РИА Новости, 09.12.2025
На Хорошевском шоссе в Москве загорелся "КамАЗ"
Грузовой "Камаз" загорелся на Хорошевском шоссе на севере Москвы, на место происшествия вызваны пожарные, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T15:44:00+03:00
2025-12-09T15:44:00+03:00
2025-12-09T15:51:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950323771_0:378:2882:1999_1920x0_80_0_0_acb571ff94eca5547826031bc447f77e.jpg
https://ria.ru/20250520/dtp-2018138462.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950323771_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_4bd90b2b5de1ec1c76282aed32faab85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На Хорошевском шоссе в Москве загорелся "КамАЗ"
На Хорошевском шоссе в Москве загорелся "КамАЗ", пострадавших нет
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Грузовой "Камаз" загорелся на Хорошевском шоссе на севере Москвы, на место происшествия вызваны пожарные, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"На Хорошевском шоссе возле дома номер 98 горит по всей площади грузовой "Камаз", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительной информации, "Камаз" без груза. "Пострадавших нет, вызваны дежурные расчеты спасателей", - заключил собеседник агентства.
Позднее он добавил, что возгорание грузовика происходит на территории автобазы по адресу: Хорошёвское шоссе, владение 98.