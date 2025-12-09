Рейтинг@Mail.ru
На Западе запаниковали после заявления Каллас о России
22:30 09.12.2025 (обновлено: 23:04 09.12.2025)
На Западе запаниковали после заявления Каллас о России
На Западе запаниковали после заявления Каллас о России
На Западе запаниковали после заявления Каллас о России

Мема назвал заявления Каллас о рычагах давления на Россию бессмысленными

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Заявления главы Евродипломатии Каи Каллас о рычагах давления на Россию не имеют никакого значения, поскольку у Европы этих рычагов нет, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Если бы у Евросоюза была хоть какая-то сила, чтобы принудить Россию к переговорам, он бы уже это сделал. Дело в том, что ЕС действительно остается бессильным, в то время как США и Россия ведут переговоры без нас", — отметил он.
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Euroclear испугались мести России
Вчера, 20:22
Политик также подчеркнул, что пока Россия продолжает наступление, "Украина теряет все больше территорий и людей".
Во вторник Кая Каллас заявила в Европарламенте, что у европейцев якобы есть "рычаги, чтобы предъявлять свои требования Москве", имея в виду изъятие замороженных российских активов для помощи Украине.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
На Западе раскрыли, какой удар Трамп нанес Зеленскому
Вчера, 21:19
Ранее Каллас сообщала, что некоторые страны блока выступают против совместного привлечения капитала или совместного долга для Украины как альтернативы использованию замороженных активов Банка России.
На минувшей неделе премьер-министр Бельгии Барт де Вевер направил Еврокомиссии письмо, в котором предупредил, что поспешная реализация плана по использованию российских активов разрушит шансы на потенциальное мирное соглашение. Ранее он не раз отмечал, что его стране нужны конкретные и надежные гарантии от членов ЕС, если они хотят выделить Киеву кредит из суверенных средств другой страны.
Как отмечал президент Владимир Путин, возможная конфискация российских резервов резко снизит доверие к еврозоне и станет воровством чужой собственности.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Трамп сделал громкое заявление о Крыме
Вчера, 18:11
 
