МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Заявления главы Евродипломатии Каи Каллас о рычагах давления на Россию не имеют никакого значения, поскольку у Европы этих рычагов нет, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
Политик также подчеркнул, что пока Россия продолжает наступление, "Украина теряет все больше территорий и людей".
Во вторник Кая Каллас заявила в Европарламенте, что у европейцев якобы есть "рычаги, чтобы предъявлять свои требования Москве", имея в виду изъятие замороженных российских активов для помощи Украине.
Ранее Каллас сообщала, что некоторые страны блока выступают против совместного привлечения капитала или совместного долга для Украины как альтернативы использованию замороженных активов Банка России.
На минувшей неделе премьер-министр Бельгии Барт де Вевер направил Еврокомиссии письмо, в котором предупредил, что поспешная реализация плана по использованию российских активов разрушит шансы на потенциальное мирное соглашение. Ранее он не раз отмечал, что его стране нужны конкретные и надежные гарантии от членов ЕС, если они хотят выделить Киеву кредит из суверенных средств другой страны.
Как отмечал президент Владимир Путин, возможная конфискация российских резервов резко снизит доверие к еврозоне и станет воровством чужой собственности.
