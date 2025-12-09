Захарова прокомментировала высказывания Каллас о свободе слова в России

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас не обладает должными экспертизой и опытом, чтобы критиковать свободы в России, заявила РИА Новости официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя высказывание европейской чиновницы про то, что США, критикуя свободы в ЕС, стоит смотреть в сторону РФ.