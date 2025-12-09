Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала высказывания Каллас о свободе слова в России
19:52 09.12.2025
Захарова прокомментировала высказывания Каллас о свободе слова в России
Захарова прокомментировала высказывания Каллас о свободе слова в России - РИА Новости, 09.12.2025
Захарова прокомментировала высказывания Каллас о свободе слова в России
Глава евродипломатии Кая Каллас не обладает должными экспертизой и опытом, чтобы критиковать свободы в России, заявила РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T19:52:00+03:00
2025-12-09T19:52:00+03:00
Захарова прокомментировала высказывания Каллас о свободе слова в России

Захарова: Каллас не обладает экспертизой, чтобы критиковать свободы в России

Мария Захарова
Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас не обладает должными экспертизой и опытом, чтобы критиковать свободы в России, заявила РИА Новости официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя высказывание европейской чиновницы про то, что США, критикуя свободы в ЕС, стоит смотреть в сторону РФ.
"Просто неприлично уже даже, по-моему, обсуждать то, что заявляет Кая Каллас. Хочется задать вопрос, кто она такая, чтобы рассуждать на такие глобальные темы? Где тот опыт? Где та жизненная экспертиза? Где тот базис, который позволяет на эти темы таким образом высказываться? За ее плечами нет ничего, кроме позорной истории ее предков, которые продавались любым режимам за любые деньги, лишь бы только где-то крутиться около власти. Есть позорная история ее нынешнего нахождения во власти, есть абсолютно неадекватные высказывания", - сказала Захарова, комментируя высказывания Каллас.
Ранее Каллас обвинила США в провокации за критику в адрес ЕС в стратегии нацбезопасности. Также она заявила, что Вашингтону, говоря о критике свобод в Евросоюзе, стоит посмотреть "в другом направлении", возможно, на Россию.
В пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В новой стратегии подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и цензуры свободы слова в ЕС.
Глава евродипломатии Кая Каллас
На Западе рассказали о подарке России от Каи Каллас
7 декабря, 03:20
 
