Захарова прокомментировала высказывания Каллас о свободе слова в России

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас не обладает должными экспертизой и опытом, чтобы критиковать свободы в России, заявила РИА Новости официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя высказывание европейской чиновницы про то, что США, критикуя свободы в ЕС, стоит смотреть в сторону РФ.
"Просто неприлично уже даже, по-моему, обсуждать то, что заявляет Кая Каллас. Хочется задать вопрос, кто она такая, чтобы рассуждать на такие глобальные темы? Где тот опыт? Где та жизненная экспертиза? Где тот базис, который позволяет на эти темы таким образом высказываться? За ее плечами нет ничего, кроме позорной истории ее предков, которые продавались любым режимам за любые деньги, лишь бы только где-то крутиться около власти. Есть позорная история ее нынешнего нахождения во власти, есть абсолютно неадекватные высказывания", - сказала Захарова, комментируя высказывания Каллас.
В пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В новой стратегии подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и цензуры свободы слова в ЕС.
На Западе рассказали о подарке России от Каи Каллас
7 декабря, 03:20