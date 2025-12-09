https://ria.ru/20251209/kallas-2060812688.html
Каллас пригрозила Китаю некими рычагами давления
Глава Евродипломатии Кая Каллас на фоне угроз пошлин ЕС против КНР заявила в Европарламенте, что у Евросоюза якобы больше рычагов экономического давления на... РИА Новости, 09.12.2025
Каллас пригрозила Китаю некими рычагами давления
Каллас заявила о якобы большем экономическом давлении ЕС на Китай