Каллас пригрозила Китаю некими рычагами давления - РИА Новости, 09.12.2025
13:53 09.12.2025
Каллас пригрозила Китаю некими рычагами давления
Каллас пригрозила Китаю некими рычагами давления - РИА Новости, 09.12.2025
Каллас пригрозила Китаю некими рычагами давления
Глава Евродипломатии Кая Каллас на фоне угроз пошлин ЕС против КНР заявила в Европарламенте, что у Евросоюза якобы больше рычагов экономического давления на... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T13:53:00+03:00
2025-12-09T13:53:00+03:00
в мире
китай
франция
пекин
кайя каллас
эммануэль макрон
евросоюз
европарламент
китай
франция
пекин
в мире, китай, франция, пекин, кайя каллас, эммануэль макрон, евросоюз, европарламент
В мире, Китай, Франция, Пекин, Кайя Каллас, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Европарламент
Каллас пригрозила Китаю некими рычагами давления

Каллас заявила о якобы большем экономическом давлении ЕС на Китай

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Кая Каллас. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Глава Евродипломатии Кая Каллас на фоне угроз пошлин ЕС против КНР заявила в Европарламенте, что у Евросоюза якобы больше рычагов экономического давления на Китай, чем принято считать.
В минувшее воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил Китаю пошлинами от Евросоюза в ближайшие месяцы, если Пекин не примет мер для решения проблемы торгового дефицита между ЕС и КНР.
"У ЕС есть значительное экономическое влияние в мире. У нас больше рычагов давления на Китай, чем мы обычно склонны считать", - сказала она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Макрон потребовал от Китая помощи против США
Вчера, 08:00
 
В миреКитайФранцияПекинКайя КалласЭммануэль МакронЕвросоюзЕвропарламент
 
 
