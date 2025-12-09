https://ria.ru/20251209/kadyrov-2060975815.html
Кадыров наградил бойца, сбившего беспилотник в Чечне
Боец, сбивший БПЛА в Чечне, получил благодарственное письмо главы региона и миллион рублей, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 10.12.2025
