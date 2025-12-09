Рейтинг@Mail.ru
23:15 09.12.2025 (обновлено: 02:12 10.12.2025)
Кадыров наградил бойца, сбившего беспилотник в Чечне
Боец, сбивший БПЛА в Чечне, получил благодарственное письмо главы региона и миллион рублей, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 10.12.2025
происшествия, россия, рамзан кадыров, воздушно-космические силы россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Рамзан Кадыров, Воздушно-космические силы России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 9 дек — РИА Новости. Боец, сбивший БПЛА в Чечне, получил благодарственное письмо главы региона и миллион рублей, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.
Ранее он сообщил, что в Чеченской Республике отразили атаку украинких БПЛА. Один БПЛА уничтожили силами ПВО ВКС МО России над территорией соседней республики. Два дрона — мобильными огневыми группами МВД по ЧР и Росгвардии по ЧР над территорией республики.
"Боец, действия которого привели к такому результату, отмечен благодарственным письмом главы ЧР и денежной премией в размере один миллион рублей", — написал он.
Киев практически ежедневно пытается атаковать различные регионы России, в том числе с помощью беспилотников.
Здание высотного комплекса Грозный-Сити после атаки украинского БПЛА - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Кадыров заявил об ответном "подарке" противнику в связи с атакой БПЛА
5 декабря, 20:35
5 декабря, 20:35
 
