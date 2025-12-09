https://ria.ru/20251209/kadyrov-2060905672.html
Прямая линия с Кадыровым пройдет 14 декабря
Прямая линия с Кадыровым пройдет 14 декабря - РИА Новости, 09.12.2025
Прямая линия с Кадыровым пройдет 14 декабря
Прямая линия с главой Чечни Рамзаном Кадыровым пройдет 14 декабря, сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T17:37:00+03:00
2025-12-09T17:37:00+03:00
2025-12-09T17:39:00+03:00
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959867602_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_37e9bde0a4917ccc7ebdec5e047aad71.jpg
https://ria.ru/20251208/medal-2060609866.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959867602_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_873d7dd8627300a9c8c3519a2dc4b038.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), политика
Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Политика
Прямая линия с Кадыровым пройдет 14 декабря
РИА Новости: прямая линия с главой Чечни Кадыровым пройдет 14 декабря в 17:00