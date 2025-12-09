Рейтинг@Mail.ru
Прямая линия с Кадыровым пройдет 14 декабря
17:37 09.12.2025 (обновлено: 17:39 09.12.2025)
Прямая линия с Кадыровым пройдет 14 декабря
Прямая линия с Кадыровым пройдет 14 декабря
2025-12-09T17:37:00+03:00
2025-12-09T17:39:00+03:00
https://ria.ru/20251208/medal-2060609866.html
рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), политика
Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Политика
Прямая линия с Кадыровым пройдет 14 декабря

РИА Новости: прямая линия с главой Чечни Кадыровым пройдет 14 декабря в 17:00

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 9 дек - РИА Новости. Прямая линия с главой Чечни Рамзаном Кадыровым пройдет 14 декабря, сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
«

"Ежегодная прямая линия с главой Чеченской республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым состоится 14 декабря в 17.00"- сообщил Дудаев РИА Новости.

